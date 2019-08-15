كتلة “العصائب” تحذر من عودة لداعش من وادٍ غربي العراق بتدبير امريكي

حذر النائب عن كتلة “صادقون” حسن سالم يوم الاربعاء من عودة تنظيم داعش ثانية عبر “وادي حوران” بمحافظة الانبار غربي العراق بحماية امريكية وتدريب واعداد قوة مجهزة بأحدث السلاح والعتاد قوامها 2500 الى 3000 مقاتل.

وقال سالم في تصريح عممه مكتبه الاعلامي على وسائل الاعلام اليوم، انه “يتوجب على الحكومة الايعاز الى القوات العراقية البرية بصنوفها كافة والقوة الجوية وطيران الجيش الى القيام بعملية عسكرية واسعة لتطهير وادي حوران والاجهاز على القوة الموجودة قبل ان تبدء بالتسلل الى المحافظات”.

واضاف انه “لطالما نبهنا الى ان الامريكان يقومون بتدريب وتجهيز قوة من جنسيات مختلفة لتحريكها بين فترة واخرى”.