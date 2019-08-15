نجم الدين كريم في واشنطن وانتخابات كركوك على طاولة المباحثات مع مسؤولين امريكيين

اعلن المكتب الاعلامي لمحافظ كركوك المقال من قبل الحكومة الاتحادية نجم الدين كريم يوم الاربعاء ان الاخير يجري حاليا زيارة الى الولايات المتحدة الامريكية.

وذكر المكتب في بيان اليوم، ان كريم التقى في واشنطن بديفيد شانكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط واندرو بيك نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران.

واضاف البيان ان كريم بحث في الاجتماع الاوضاع الامنية والسياسية في المنطقة كما تركز الاجتماع على موضوع انتخابات مجالس المحافظات في العراق بشكل عام و انتخابات مجلس محافظة كركوك بشكل خاص المقرر اجراؤها في اول نيسان من العام القادم 2020.

يشار الى ان وسائل اعلام محلية عراقية قد اعلنت في شهر ايار الماضي عن اعتقال الانتربول لكريم في لبنان بتهم تتعلق بفساد مالي واداري.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، نهاية ايار الماضي أن الانتربول اللبناني قام بإطلاق سراح نجم الدين كريم بكفالة وسحب جوازات سفره ومنعه من السفر، مبينة أن بيروت “بانتظار ملف الاسترداد والذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق”.

وفي 22 من أيار الماضي، أكد نجم الدين كريم، أنه حر طليق، وقد توجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت للسياحة، كما نفى مكتب محافظ كركوك السابق، الأنباء التي نشرت عن اعتقاله في مطار بيروت.

وفي منتصف شهر حزيران الماضي عاد نجم الدين كريم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ليمارس حياته الطبيعية.