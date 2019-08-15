Posted on by

نجم العراق: مدرب آخر يطرد قبل التصفيات.. كيف سنواكب الكرة الحديثة؟

ÙØ¬Ù Ø§ÙØ¹Ø±Ø§Ù: ÙØ¯Ø±Ø¨ Ø¢Ø®Ø± ÙØ·Ø±Ø¯ ÙØ¨Ù Ø§ÙØªØµÙÙØ§Øª.. ÙÙÙ Ø³ÙÙØ§ÙØ¨ Ø§ÙÙØ±Ø© Ø§ÙØ­Ø¯ÙØ«Ø©Ø

اكد نجم المنتخب الوطني ونادي كلومبوس كرو الاميركي، جستن ميرام، أن ثامنية مدربين تغيروا منذ انضمامي الى صفوف اسود الرافدين، متسائلاً: كيف سنواكب الكرة الحديثة؟.
وكان بهروز دزهبود، وكيل اعمال كاتانيتش، قد اعلن نهاية مشوار موكله مع المنتخب الوطني، لكن رئيس اتحاد الكرة عيد الخالق مسعود، اكد ان الاتحاد لم يصدر اي قرار رسمي بهذا الشأن.

وذكر ميرام عبر حسابه الرسمي على “تويتر” “8 مدربين تغيروا منذ ان التحقت بالمنتخب الوطني في 2014، كيف تتوقعون ان نتطور و ناخذ مجموعة لاعبينا الموهوبين للقمة مع عدم الاستمرارية؟ كيف سنواكب الكرة الحديثة بعدم الاستقرار؟ مدرب اخر يتم طرده قبل أسابيع من التصفيات! لماذا؟”.

ولم يتمكن ميرام من الانضمام لرفاقه ببطولة غرب آسيا، كون البطولة لم تكن ضمن ايام “فيفا” ولم يسمح فريقه اتلانتا يونايتد، للاعب بالالتحاق بالاسود.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close