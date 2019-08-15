نجم العراق: مدرب آخر يطرد قبل التصفيات.. كيف سنواكب الكرة الحديثة؟

وكان بهروز دزهبود، وكيل اعمال كاتانيتش، قد اعلن نهاية مشوار موكله مع المنتخب الوطني، لكن رئيس اتحاد الكرة عيد الخالق مسعود، اكد ان الاتحاد لم يصدر اي قرار رسمي بهذا الشأن.

وذكر ميرام عبر حسابه الرسمي على “تويتر” “8 مدربين تغيروا منذ ان التحقت بالمنتخب الوطني في 2014، كيف تتوقعون ان نتطور و ناخذ مجموعة لاعبينا الموهوبين للقمة مع عدم الاستمرارية؟ كيف سنواكب الكرة الحديثة بعدم الاستقرار؟ مدرب اخر يتم طرده قبل أسابيع من التصفيات! لماذا؟”.

ولم يتمكن ميرام من الانضمام لرفاقه ببطولة غرب آسيا، كون البطولة لم تكن ضمن ايام “فيفا” ولم يسمح فريقه اتلانتا يونايتد، للاعب بالالتحاق بالاسود.