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” نداء الى المرأة الايزيدية في كردستان والعراق والعالم “

بقلم : سندس النجار

يحضرني من الاف القصص ، وانا في الثامنة من عمري ، قصة حقيقية حدثت في المجتمع الايزيدي وما زالت تحدث اي يومنا هذا ، الا وهي ( كان هناك عائلة ايزيدية مكونة من 9 بنات من زوجتين بلا اولاد ذكور ) ويوم وفاة الاب تحول الميراث الى العم الذي كان الاخ الوحيد للاب ، ( العم الفرد الوحيد الذي فُضِلَ على 11 فردا من الاناث المتمثلات بالزوجتين والتسعة بنات . ) !!!

ومما يجدر ذكره ، انني ، ومنذ 2003 وجهت نداءات ومقالات عدة الى المجلس الروحاني الايزيدي والمجتمع الانساني الايزيدي بهدف ايجاد حل جذري ومعالجة نهائية لهذه الظاهرة المنافية لابسط المبادئ الانسانية والشرائع السماوية ، ولكن من المؤسف لم تلق َ كل تلك النداءات اية استجابة ..
ومن المؤسف ايضا ، ان المراة الايزيدية ذات الحين ، قد وصلت الى مراكز القرار الاقليمية والعالمية ، لكنها لم تقم بطرح هذه المعضلة بهدف ايجاد الحل المرجو لها ، لربما خوفا من اهلها ومن جبروت السلطة الذكورية في المجتمع الايزيدي ، بهدف اعادة النصف المفقود من حقها وكرامتها كأم واخت وزوجة وابنة وانسانة …
ايتها الاخوات العزيزات :
مما لا شك فيه ، ان ديانتنا الايزيدية من اقدم الديانات الحية الباقية الى يومنا هذا ، ولا شك ايضا ، ان هذا الدين هو دين وضع في اولويات مبادئه ، المقومات الانسانية والعدالة الاجتماعية ، وعليها ان تكون حقوق جميع افراده مصانة ..
ولكن للاسف ، هناك عرف ظالم حقا ٌ اصبح واقعا مفروضا على المرأة الايزيدية ، وهو ( حرمانها من الميراث ) .
مما تجدر به الاشارة ها هنا ، ان المراة الايزدية محرومة من ميراث الاب والزوج وما يتفرع عنه من الاخوة والابناء ، حيث ان المرأة لا ترث احدا من الذكور من اهلها واقاربها . وعلى ما يبدو انها لا حول ولا قوة لها امام جبروت المجتمع وسلطة الرجل . وهناك امثلة كثيرة من الواقع المرير التي تنافي المبادئ الانسانية والشرائع السماوية التي تنادي بها الديانة ، ونحن في القرن الحادي والعشرون ، حيث الحضارات الانسانية بلغت اوجها في جميع انحاء العالم ..
وتدعونا الضرورة لاجراء مقارنة بالحقوق ما بين المرأة الايزيدية والمرأة المسلمة اللتان تتعايشان في ذات المجتمع وذات التقاليد والاعراف ، لوجدنا ، ان المراة المسلمة تتمتع بمهر مقدم ومؤخر ، ولها نصف حصة الاخ وثُمن ميراث الزوج ، ناهيك عن ميراثها من اهلها واقاربها وفقا للاحكام الشرعية الاسلامية ..
واخيرا …
اوجه ندائي للمجتمع الايزيدي عامة ، والمرأة على وجه الخصوص ، ان ننهض معا بخطوة جادة وعملية لتثبيت هذا الحق ( حقها بالميراث ) الى حيز التطبيق الشرعي والقانوني ، وكلي ثقة ان الرجل الايزيدي ايضا سيقف الى جانب هذا النداء الموجه من والى ( امه ، اخته ، ابنته ، زوجته وحبيبته ) ، وهو رجل اليوم ، رجل يتمتع بكل المقومات الانسانية السامية من وعي انساني وروحي ومهني وحضاري ..

والله الموفق

” بانگه وازيه ك بو افره تا ئيزيدي لكوردستانئ و عراقئ و جيهانئ ”

سوندس نه جار ..

ژ هزرامن ناچيت ده مئ عومرئ من 8 سال ، سه رهاتيه ك من ديت ، 2 خيزانين ئيزدي 9 كچ هه بون ، و ده مئ بابئ وان عه مرئ خودئ كر ، او هه ردوو دايكين كچان هاتن زر به هرن كرن ، ژ ميرات و مالئ بابئ وان ، و هه مئ ميراتئ بابئ وان گه هشتة ( مامئ كچان ) لدويف عورف و عه ده تين جفاكئ ئيزديا …

وژ سالا 2003 , هه تا ئه فرو ، به رده وام گوتارا و داخازا دنفيسم ده ربارئ فئ بابه تئ هيژا ، بو ئه نجومنئ روحاني و هه مى جفاكئ ئيزديا بو چاره كرنا فئ كيشا لاواز به رامبه ر هه مى بنه مايين سه ماوى و مروفايه تى ، به لئ مخابن گازيامن نه هات وه ر گرتن ژ چ لا يه نا ..

و حه يف و مخابن ژنا ئيزدي لناف فئ ره وشئ بيت .
و جاره كه دى حه يف و مخابن ، گه له ك ژ نين ئيزدي يين پله دارين ئيدارى و سياسى هه تى يين جيهانئ هه ولدانا چاره كرنا فى كيسى نا كه ن به لكى ژ ترسا ميرئ يان بابئ يان برا ، و مافئ خو يئ ژ ده ستاى وه كئ مافئ مادئ و سه رفه رازى ..

گه لى خوشكين هيژا :

بئ گومان ، ئاينئ ئيزدي ديروكه كا كه فن و دريژ يا هه ي ، و هه تا ئفرو يى ساخه ، و بنه مايين مروفه ياتى يين هه ين و مافين خه لكى پاراستن لناف هه يه ..

به لئ ، حه يف و مخابن ، عورفه كئ نه لايق و سه باندي يئ هه ئ ، ئه و عورف و عه ده ت ژنا ئيزدي بئ په هر و‌ زر په هر دكه ن ژ ما فین وئ ژ وه ر گرتنا ميراتئ ژ بابئ و ميرئ فيكرا و هه مئ خزمين وئ يين نيزيك ..
هه لبه ت ژنا ئیزدي چ ده سهه لات و هيز نينه به رامبه ژ لهيزيا زه لامى لناف جفاكئ ئيزدي و يا لاواز و په ريشانه ، و فئ ره.وشا نه شرين به رده وامئ يا هه ى بشييوه كى خه له ت به رامبه ر هه مى بنه ما يين ئايني و مروفاتئ . و لناف چه رخى ( 21) چه رخئ پيشكه تنا شارستانيا بنه مايين مروفى ..

و براوه ر كرنا فى ره وشى د گه ل‌ ( ره وشا ژنا موسلمان ) ، نيفا به هرا براى و چاريكا ژ ميراتئ ميرئ يه هه ى ، و هه ر وسا په هر و پشك يا هه.ي د گه ل مروفين وى و يين نيزيك ..
هه لبه ت ده مه و دره نگه اف كيسه بهئيته چاره كرن بشيوه كئ مروفايه تى ، و ئه ف داخازه ئاراسته يه بو هه مى جفاكئ ئيزديا بو ميرا و ژنا فيگرا‌ .
هيفيدارين بريارين خو دياركه ن ئه وين دگه ل فى داخازى و من نه با وه ره هه ف دژى هه بيت بو فئ داخازى ژ چ لايه نا .
جاره كه دى ..
من هيفئ و و ميد يين هه ين پ شته فانى دى هه بيت ژ لايى زه لامى ئيزي بو مافين ( دايكاوى ، خوشكاوئ ، كچاوى و خوشتفياوي ) ..

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