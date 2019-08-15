يا منافقين كلنا اولاد ادم و حواء

احمد كاظم

المنافقون من النواب و الوزراء و السياسيين الذين شاركوا في قتل الشبان الشيعة في مجزرة سبايكر على انغام زغاريد نسائهم يريدون التحقيق عن الجثث التي وجدت في بابل بينما لزموا الصمت عن جريمة سبايكر.

الطائفيون الوهابيون المنافقون يعتقدون ان قتل الشيعة و التمثيل بأجسادهم حلال لانهم شيعة متناسين (كلنا اولاد ادم و حواء).

المطالبة بالتحقيق بالجرائم قانوني وشرعي على ان يشمل جميع اولاد و بنات ادم و حواء و لا يستثني الجرائم ضد الشيعة.

المنافقون احتضنوا داعش و وفروا للدواعش العيش الرغيد بالإضافة الى نسائهم و بناتهم لان الدواعش الوهابيين دخلوا العراق بمساعدة امريكا لقتل الشيعة بكل قومياتهم.

العتب ليس على المنافقين الطائفيين و لكن العتب على الشيعة الذين قبلوا بنفاق المنافقين اذلاء خانعين لان السياسيين خانوا الامانة و ولد الخايبة الشيعة يهرّجون بوحدة العراق الوهمية.

الحل: دولة الوسط و الجنوب ليحافظ الشيعة بكل قومياتهم على ارواحهم و ينعموا بنفطهم بدلا من هدره على اعدائهم.