أعلان عن محاضرة

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أستمرارا في برنامجهـا للفصل الثاني من العام الحالي ، تسر تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم أن تعلن إلى أبناء الجالية العراقية وجميع أعضاء وأصدقاء التيار الديمقراطي في ستوكهولم عن

محاضرة للباحث الدكتور رياض البلداوي والمعنونة بأسم

(تاثير العنف الاجتماعي والسياسي على تكوين سايكلوجية الشخصية العراقية)

المحاضرة ستعقد في تمام الساعة السادسة عصرا ولغاية الثامنة

وذلك في يوم الجمعة المصادف 30-8-2019 وستقام الفعالية في مقر تنسيقية التيار

الديمقراطي العراقي في شارلهولمن فأهلا وسهلا بكم

الدعوة عامة للجميع