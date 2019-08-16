إعلان أسماء حكّام جائزة (زاون) للمهرجان الدولي الخاص بأفلام الأطفال المقام في إصفهان

منصور جهانی- أردف رئيس مجلس إدارة جائزة (زاون) خلال المهرجان الدولي لأفلام الأطفال و اليافعين بنسخته ال-32 في إيران قائلا : لقد قام خمسة من صنّاع السينما في إصفهان بتقييم الأفلام و على هذا الأساس فقد تم منح جائزة (زاون) لفيلم واحد.

وفقا لما نقله المكتب الإعلامي الخاص بالمهرجان الدولي لأفلام الأطفال و اليافعين بنسخته ال-32 في إيران، فقد صرح (سياوش غلشيري) ضمن الجلسة الثالثة للتحاور الإداري حول جائزة (زاون): حكّام جائزة (زاون) للعام الماضي، كان لهم نظرة موضوعية على الأفلام، ولكن هذا العام لدينا نظرة سابقة، و نظرا لمركزية هذه الجائزة، (زاون غوكاسيان) الباحث، الكاتب والناقد للسينما الإيرانية، فإن نظرة الحكام للأفلام تكون قريبة من إحاسيس زاون.

و قد أشار لأسامي حكام جائزة (زاون) حيث ذكر: (فرشاد أحمدي) , (عطية سلطاني) , (محمد فضيلة) و (مجيد صديقي) هم أعضاء لجنة الحكّام لجائزة (زاون).

جائزة (زاون)، كما الحال في العام الملاضي , سيتم تقديمها لفيلم واحد لكل من العرض المحلي و الدولي، خلال ليلة الإختتامية في المهرجان الدولي لأفلام الأطفال و اليافعين في إيران.

و في هذا الصدد صرح رئيس مجلس إدارة جائزة (زاون): ستقوم لجنة الحكام لجائزة (زاون) بتقييم 22 فيلم لكل من العرض المحلي و الدولي، و في نهاية المطاف سيتم منح الجائزة لفيلم واحد فقط.

و قد ذكر أنه سيتم عرض مقطع لـ (زاون غوكاسيان) و الذي يعد من ضمن برامج هذه الليلة، حيث قال: من المقرر أن يتم رسم وجه زاون من قبل 32 مصمم و رسام، كما أن كل هدفنا يصب في إبقاء هذه الليلة خالدة في الذاكرة.

أشار (غلشيري) إلى إفتتاح معرض (زاون)، حيث قال: سيتم وضع 32 تصميم غرافيكي بالإضافة للعديد من الكتب الخاصة بـ (زاون) في معرض زاون و الذي سيتم إفتتاحه خلال برنامج (ليلة زاون).

سيعقد برنامج (ليلة زاون) بحضور مسئولي المحافظة و ثلة من فناني مدينة إصفهان، في متحف الفنون المعاصرة لمدينة إصفهان. الضيف الخاص لهذه الليلة، (منوجهر طياب) المنتج الإيراني المعروف للأفلام الوثائقية و الذي كان له حوار مع (رضا مهيمن) حول كيفية الحفاظ على تراث (زاون).

يشار إلى أن فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الدولي في إيران ICFF بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس حتى ال26 من الشهر ذاته لعام 2019 بعرض الأفلام الروائية الطويلة، الروائية القصيرة و أفلام الرسوم المتحركة الطويلة منها و القصيرة في مدينة إصفهان التاريخية.

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لمزيد من الإطلاع: https://en.icff.ir/

إدارة العلاقات العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي باصفهان.