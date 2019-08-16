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إمرأة ُ العيـــــــد


إمرأة ُ العيـــــــد

كان الليلُ مُختصراً ..

بين النبيذ ِ ورومانسِ الحديث ، ولغة العيون

فاكهة الجسدينِ بلا أسوار!!!

التنهيدُ الصامتُ ، ينزلُ في الطاولة

الأنفاسُ المشتهاة ، تصعدُ للثريّا

الوَجيبُ الشبقيُ الهَطولُ تسارعَ مشياً

الى فراشٍ إسفنجيٍ ، مُوَضّبٍ توّاً ، بذوقِ أصابعها

حتى تكوّمَ…

الجينزُ ، القميصُ ، السوتيان ، الكلسون النمّري

وأحمرُ الشفاهِ المُزالِ ، من أثرِ القـُبلِ المشاكسة

أمّا القِرطُ المخلوعُ على مهَلِ !!!

فتلاقفهُ الشرشفُ الأبيضُ

بين أولِ ضمّةٍ وأشهى عناق

وآخرِ ماقالهُ السريرُ المبعثرُ

من أثرِ الشقشقيات

ووقاحةِ الأجساد ِاللاتكلّ من الحُبّ ، والحُبْ

هاتف بشبوش/شاعروناقدعراقي

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