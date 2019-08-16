الايرانيون يدخلون العراق بدون تأشيرة حتى نهاية صفر

اشاد وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي بتعاون المسؤولين في العراق مع بلاده بشأن مراسم زيارة الاربعينية، مؤكدا انه وفقا للاتفاق المبرم مع العراق سيكون الغاء التاشيرة بعد العاشر من محرم لغاية نهاية صفر.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الخميس على هامش الملتقى الدولي للناشطين في مجال مراسم الاربعين، قال فضلي انه “ومن دون التعاون الجيد من قبل مسؤولي الحكومة العراقية فليس بالامكان توجه اكثر من مليوني زائر من ايران للمشاركة في مراسم الاربعين”.

كما وصف “كيفية تعامل وتعاون المسؤولين العراقيين في موضوع الجوازات والخدمات والامن المتعلق بمراسم الاربعين الحسيني بانه ممتاز ايضا”، مضيفا ان “وزير الداخلية العراقي سيزور طهران خلال الاسبوع القادم للبحث في قضايا توفير الامن وتطوير وتحسين الخدمات في مراسم الاربعين”.

واشار الى “الغاء تاشيرات الدخول للايرانيين الذين يزورون العراق للمشاركة في مراسم الاربعين العام الجاري”، مردفا انه “وفقا للاتفاق المبرم مع المسؤولين العراقيين سيكون الغاء التاشيرة بعد العاشر من محرم لغاية نهاية صفر”.