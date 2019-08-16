البحرين بطلًا لكأس غرب آسيا لعام 2019 بالفوز علي العراق بهدف نظيف

توج منتخب البحرين بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم 2019، بالفوز علي المنتخب العراقي بهدف نظيف،ليحقق لقب البطولة التاسع لمنطقة غرب آسيا.

إنطلقت منذ قليل مباراة المنتخب الوطني العراقي والمنتخب الوطني البحريني، بنهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم 2019، عقب صعود المنتخبين للمباراة النهائية في قمة خليجية أسيوية عربية .

صعود المنتخب البحريني للمباراة النهائية :

ونجح لاعبي المنتخب البحريني لكرة القدم، في الصعود الي المباراة النهائية من بطولة غرب آسيا لكرة القدم عقب تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد في المجموعة، ليكون أول المتأهلين للمباراة النهائية في مواجهة أسود الرافدين المنتخب العراقي الشقيق .

صعود المنتخب العراقي للمباراة النهائية:

وتأهل المنتخب العراق لكرة القدم للمباراة النهائية ببطولة غرب أسيا 2019، عقب تصدر مجموعته الأولي التي ضمت 5 منتخبات برصيد 10 نقاط، حيث نجح لاعبي أسود الرافدين في الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة وحيدة لضمن التأهل للمباراة النهائية، لمقابلة المنتخب الحريني الشقيق في قمة عربية خليجية أسيوية .

موعد مباراة العراق والبحرين بنهائي كاس غرب آسيا 2019 :

وتنطلق مباراة المنتخب البحريني والعراقي في نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم 2019، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت العراق، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت البحرين.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين:

وتقوم العديد من القنوات الرياضية في الخليج،بإذاعة مباراة المنتخب العراق والبحريني بنهائي بطولة آسيا لكرة القدمن منها القناة الرياضية العراقية والرياضية البحرنية والكوييتة،والعدد من القنوات العربية التي تذيع المباراة علي القنوات المفتوحة .