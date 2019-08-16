العـلمانـيّـون في السنهادس الساكـوي يُـفـحِـمون الحاضرين ، والـﭘـطـرك لـويس حائـر مُحـبَـط مَـذهـول من شجاعة وكـفاءة وجـرأة العـلمانيـيـن المشاركـين

بقـلم : مايكـل سـيـﭘـي ــ سـدني

(( المتأشـورون مع الموالـين لِـلـغـيـر ، يخـتـرقـون الكـلـدان !! ))

إذا السـيـد منـصاع ، لا عـتـب عـلى الأتباع ؟ فالخـفـيف يطـفـو كالفـقاعة أو يتهـرّأ في القاع

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عُـقِـدَ في عـنـكاوا / العـراق للـفـتـرة 3 ــ 10 آب 2019 سنهادُس الكلـدان بغـياب سبعة مطارنة أعـضاء دون إعلان الأسباب ، أما ما نـشره سعادة لـويس الـﭘـطـرك من تبريـرات فهي لا تـقـنِـع إلاّ السـذج ، وكان قـد دعا عـدداً من العـلمانيـيـن الكـلـدان للمشاركة فـيه (( حـيث إنـتخـب الشعـب الكـلـداني ديمقـراطـياً واحـداً جـريئاً من كـل أبرشـية ، ممثـلاً عـنهم لا يهـتـز أمام أصحاب السيادات والنيافات )) . وإستـطاعـوا أنْ يُـعَـبّـروا عـن ضمير الكـلـدانيـيـن بنـقاشاتهم المنـطقـية ، وأثـلجـوا صدور أبناء الكـلـدان بإقـتراحاتهم الإيجابـية ، وبَـيّـضـوا وجـوههم بالـدفاع عـن موروثات الليتـورجـيا ، حـين أبْـلـَـوا ساحة السنهادُس بلاءاً حـسناً لم نـقـرأ مثـله في المجـلـدات التأريخـية ، وذلك عَـبـر إنـتـقاداتهم لكل المظاهـر السلـبـية الإدارية الكـنسية وحَـوْليات الأبرشية بطريقة محـتـرمة أبـية . وتعـبـيـراً عـن حـماسهم ردّد كـل واحـد منهم عـنـد الإفـتـتاحـية هـذا الـبـيت من الشعـر باللهجة الشعـبـية :

المَـدح كـُـلـّـش أكـُـرهه عـْـلى المِـنصّات … إنـدعـيـت وَلا قـصدي بْـقـصيدَ مْـدَح شخـص ما …. إسمعـوه عـلى الرابـط :

لـقـد أظهـرَ العـلمانيـون شجاعـتهم فِـعـلـياً حـين نادوا دون تحَـفــّـظ (1) أن يتـمسك رجال الله بما لله من تـوصيات (2) أنْ يتـرك أعـضاء السنهادس للعـلمانيـيـن كل ما يخـص الـقـومية الكـلـدانية من تـطلعات … منطلـقـين من كلام الرب يسوع المسيح : أعـطـوا ما لـقـيصر لـقـيصر وما لله لله ،،، لا يقـدر أحـد أن يخـدم سـيـدَين ،،، بالإضافة إلى الكلام الجـوهـري لسيادة السيـد لويس الـﭘـطـرك والقائل : عـلى الكاهـن أن لا يُـجَـزّىء كـهـنـوته !!!… والـذي نـراه يلتـزم به شخـصياً 100% بـدليل بسيط ، إجـتمع سبع مرات مع سـفـيـرة أستراليا في بـغـداد مؤدياً واجـبهة الـتـبـشيري ومصلياً معها الوردية . (3) ونظراً للأجـواء الرائعة وإستجابة الحاضرين وتأيـيـدهم لآراء العـلمانيـيـن ، إشـتـد تـصفـيقهم لـثـوانٍ طـويلة إعـجاباً بطروحاتهم حـتى صار يُـسمَع خارج قاعة إجـتماعهم ، مقـدمين شـكـرهم إلى إخـوانهم العـلمانيـين ومغـتـبطـين بمشاركـتهم .

وبالمقابل لم يـبخـل العـلمانيون بالإشادة والإعـتـزاز بالـتـثـقـيـف الواضح والمستـدام للإكـليروس وبالنِـعَـم المنهمرة من السماء عـليهم ، الـتي يقـطـف المحـتـفـل بالـقـداس الإلهي ثمارها حـين يكـرر ويكـرر العـبارة الواحـدة مرات ومرات في كـرازته النـفاذة اللاهـوتية ، وفي كـل أبرشية حـين يقـدم محاضرته الـبـليغة الأسبوعـية … ناهـيك عـن الكـياسة الفائقة في تعاملهم الوظيفي مع المؤمنين عـنـد مراجعاتهم الشخـصية .

والحـق يُـقال إنّ أعـضاء السنهادُس صاروا في موقـف لا يُحـسَـدون عـليه أمام شجاعة وكـفاءة العـلمانيـيـن المشاركـين ، مما دفعهم ــ بعـد إنـقـضاء أعـمال السنهادس ــ إلى الطلب من زعـيم الجـلسات أن يتجـنب دعـوة أمثالهم من العـلمانيـيـن إلى السنهادُس المقـبل عام 2020 والإكـتـفاء بـبـدائـل عـنهم ، أناس بُسطاء مخـتارين مِن قِـبَـل رؤساء أبرشـياتهم ومن الموالـين لهم لأنهم أدرى بهم ! مع تـوصيتهم مسبقاً وقـبل مغادرة بـلـدانهم بأن تكـون مشاركـتهم فـقـط شكـلية ، بدون تحـدي ولا مواجهة مباشـرة مع أصحاب الرتب الكـنسية ! حـيث تبـيّـنَ لهم أنّ الـعـلمانيـيـن الـذين حـضروا سنهادُس 2019 ذوو شجاعة فائـقة وأصالة تأريخـية ، مشاركاتهم حادة جـوهـرية ، أنـشطـتهم الكـلـدانية بارزة في اللقاءت الإجـتماعـية ، كـتاباتهم المنـشورة رائعة موثـقة في المواقع الإعلامية ، مما أربكـتْ وأحـرجَـت المجـتمعـين في السنهادُس حـين صعُـبَ عـليهم الردّ عـليها … ولم يكـن بإمكانهم ردعـها إلاّ ــ وهـذا غـير ممكـن ــ إلاّ بإستخـدام الوسائل الـدكـتاتـورية الـملغـية التي لا تسمح بها الـقـوانين الـعـصرية ، مثـل محاكم الـتـفـتيش سيئة الصيت الهمجـية ، وحـرق الأشخاص داخـل أكـواخ (( مغـلقة )) طينية بهـدف ساذج ! منع أرواحهم من الصعـود إلى الـديار السماوية ….. نـقـول : ألـف تهـنـئة لـلعـلمانيـيـن ممثـلي الكـلـدان في سنهادُس ﭘـطـرك الكـلـدان ، وتهانينا المماثـلة لـزعـماء كـنيسة الكـلـدان .

إذا وردتـنا الأخـبار سنـتـطـرق إلى فـقـرات مشاركة العـلمانيـيـن في السنهادُس .