القضاء الايراني: حدود كوردستان تحظى بمستوى أمني عال ونرفض زعزعتها

اكد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، اليوم الخميس، ان حدود كوردستان غرب ايران، تحظى بمستوى عال من الامن.

وفي تصريح للصحفيين حين وصوله الى مطار “الشهداء” في مدينة سنندج مركز محافظة كوردستان غرب ايران، قال رئيسي، ان “حدود كوردستان تحظى بمستوى عال من الامن وان جهاز القضاء لن يتحمل ولن يقبل ادنى زعزعة للامن فيها”.

واضاف، انه “وفي ظل التضحيات المبذولة يتمتع مواطنونا في هذه المنطقة بالامن التام وهو الامر الذي يساعد عملية التنمية فيها”.

وتابع رئيسي، انه “وفي ظل هذا الامن تتم متابعة عملية التنمية في المحافظة حيث ان الهدف الاساس يجب ان يكون توفير فرص العمل ومعالجة البطالة وازدهار الانتاج وان السلطة القضائية تتابع هذا الامر وتساعد في العمل على تحقيقه”.