المرجع الخالصي : الجيش العراقي يجب ان يبقى ويقوّم ويعزز ويكون أكثر قوةً

بعد الحمد لله والثناء عليه، والشهادة بالوحدانية لله تعالى وللنبي بالرسالة، والولاء لآل بيت رسول الله (ع) والأمر بتقوى الله تعالى، أشار المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة، بتاريخ 15 ذو الحجة الحرام 1440هـ الموافق لـ 16 آب 2019م إلى ان كل العبادات وكل الأعمال التي تجري انما يراد منها صيانة الانسان من الانحراف والثبات على الحق، وعلى أمر التقوى لله تعالى، وكل عمل لا يؤدي إلى هذه النتيجة لا خير فيه ولا أثر له.

وفي الجانب السياسي أشار المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) إلى الجدل الكبير الذي جرى حول قضية حل الجيش، وقال: هذا كله أمر لا قيمة له ولا يجب الالتفات إليها، الجيش يجب ان يبقى وان يكون أكثر قوةً، ولكن في نفس الوقت يجب ان يقوّم ويعزز ويطهر من العناصر الفاسدة، وكل محاولات حل الجيوش أو الهاء الجيوش او اهلاك الجيوش في الحروب الجانبية، هي محاولات يراد منها القضاء على مقومات الأمة، ومقومات البلدان.

وتابع قائلاً: فالجيش العراقي يجب يبقى وان يكون أكثر قوةً ومنعةً، وان تصحح عقيدته الايمانية وعقيدته القتالية ليكون جيش الشعب في مواجهة القوى الظالمة، وليس جيش الاجهزة الحاكمة في قمع الشعوب وإيذائها والدخول في الحروب الجانبية مع أبناء امتنا هنا او هناك.

وأضاف: والحشد الشعبي ظاهرة ايجابية في مقاومة الظالمين، ولكن ايضاً نرفض الممارسات الفاسدة، واستغلال الأسماء، والاعتداء والظلم، وبعض الممارسات التي مورست خصوصاً في البدايات والتي كان فيها ظلم لأبناء امتنا وتحت شعارات طائفية وغير ذلك، هذه كلها مرفوضة.

نقل سماحته (دام ظله) عن احد المسؤولين الكبار في البلاد الإسلامية وهو شخصية معروفة ومحترمة، وكان يقول: اننا سنتمكن من ايجاد محور حضاري إسلامي ينهض بأعباء الامة، وذكر ثلاث دول ولم يذكر من بينهما أية دولة عربية، ونحن مع تأييد أي محور إسلامي ينهض بأعباء الامة، ويجب ان يكون الدور العربي حاضراً في هذا المحور ولكن إذا كانوا يجدون ان هذا غير ممكن الآن لعدم وجود دول مستقلة في العالم العربي، فيجب ان يبحثوا في الشعوب العربية على القوى الحقيقة الخيرة التي تستطيع ان تؤدي هذا الدور، وتقوم بهذه المهمة. والحقيقة ان كارثة العراق ومأساة العراق، هي الحلقة التي جعلت الدور العربي مفقوداً في مثل هذا المشروع العظيم.

وأوضح: نحن نؤيد ونحث على اقامة هذا المشروع في كل الظروف والاحوال، ونؤكد على ان العرب سيكون دورهم دائماً ومحفوظاً ما داموا متمسكين بالإسلام وبعيدين عن التبعية للأجنبي.

دعوة لدول الخليج للتفاهم وحفظ امن الخليج بعيداً عن التدخل الأجنبي وسحب كل القوات الأجنبية وازالة القواعد العسكرية.

وفي الشأن العربي، أفاد سماحته (دام ظله): المواجهة التي حصلت في منطقة الخليج تثبت مرة أخرى ان الامة تقدر على مقارعة مخططات الاعداء إذا ارادت ان تتحد وان تقف موقفاً واحداً، بل حتى لو وقفت بعض الدول موقفاً صحيحاً في مواجهة الاعداء، فإنها تستطيع ان تفرض ارادتها وهي بذلك تمثل إرادة الأمة، وما اطلاق سراح حاملة النفط الايرانية من منطقة جبل طارق إلا شاهد من هذه الشواهد، ونقول لمن يعترض على الامر أو من يشكك به: قفوا ولو للإعلان لو مرة واحدة في وجه المخططات الأجنبية التي تريد تدمير الأمة وتحطيمها.

الواقع؛ ان الامة تقاوم، وانا ادعو كل دول الخليج على الشاطئين إلى التفاهم والعمل لحفظ أمن الخليج لحفظ مضيق هرمز ولتأمين المصالح الحقيقة لشعوبنا بعيداً عن التدخل الأجنبي، وندعو إلى سحب كل القوات الأجنبية وإزالة القواعد العسكرية التي تكاثفت في المنطقة اخيراً.

وأكد سماحته (دام ظله) على ان التدخل الأجنبي لا يحمي احداً، ولا يمكن ان يبقى، والقواعد العسكرية التي يصرف عليها من ميزانيات البلاد العربية والإسلامية هي والتي تشكل مبالغ طائلة وهائلة والتي تنتهي إلى سرقات كبرى تقوم الجهات الأجنبية، فهم يبنون القواعد لحماية اساطيلهم ولسرقة النفط والثروات من بلادنا، وينفق على القواعد ايضاً من ميزانيات هذه البلدان لأنها بلدان ضعيفة وبائسة، فوالله لو اتحدتم وأكدتم رفضكم التام لها، لكان وضعكم أفضل من هذا بكثير.

الحرب في اليمن .. ظالمة

وقال سماحته (دام ظله): ومن المهم ايضاً النظر إلى نهايات ومآلات حرب اليمن، الحرب الظالمة الغاشمة التي شنت بلا سبب وقد انتهت الآن إلى صراع في الجبهة الأخرى، ليست الجبهة التي تريد اسقاط الثورة اليمنية والمقاومة اليمنية، والتي تحصر في الحوثيين كما يعلنون في الانباء، لأن الحقيقة ان هذه الحركة هي حركة الشعب اليمني للتخلص من الظالمين من كل اطيافهم، والحرب الظالمة أرادت اسقاط هذه التجربة، ولكن انظروا انها انتقلت الآن إلى حرب في صفوف أولئك الذين سخروا لأداء هذه المهمة، وللأسف الشديد ان تنفق اموال المسلمين لقتل بعضهم بعضاً، وكما حصل في عدن في الايام الماضية، حيث تتجلى الكارثة بصورتها النهائية.

وهنا يجب ان نقول: ان كل دعوة للإنفصال هي لخدمة أعداء الأمة، وكل صوت يتحدث عن فصل الجنوب عن الشمال انما هو عودة إلى الماضي الاستعماري البغيض ويشكل خيانة لمصالح الأمة ولمصالح الشعب اليمني بالذات.

ودعا القوى المخلصة والخيرة ان تتلاحم من جديد، فلو جلست هذه الأطراف التي تتناحر فيما بينها وتوجه إليها الضربات، لو جلست كما كان يريد البعض ان يفعل من البداية، لأمكن تلافي الكثير من الاخطاء والمآسي، وهذا لا يتم إلا بمنع التدخل الاجنبي، وايقاف الاجرام الذي تمارسه سلطات البغي الحاكمة في الجزيرة العربية والتي شنت هذه الحرب بلا سبب، وضد مصالح شعوبها نفسها وضد مصالح الامة كلها.

ودعا سماحته (دام ظله) إلى وقف الحرب، والاعلان عن الثوابت الكبرى في اليمن، وهي وحدة اليمن وهويته الإسلامية والعربية، والدعوة إلى اقامة حوار مشترك تنشأ عنه حكومة انتقالية تشمل كل اليمن يتساوى فيه اليمنيون مع انفسهم ومع اخوانهم كما عهدناهم، وكما تقتضي الحكمة اليمنية وعقلاء اليمن يعلمون ذلك.

يجب ايقاف الفتنة الجارية في بلاد الشام

ودعا سماحته(دام ظله) إلى ايقاف الفتن الجارية في بلاد الشام فلسطين ولبنان وسوريا، فالأمور واضحة، وعلى قوى الامة ان تتوجه إلى مجابهة الخطر الذي يمثله المشروع الصهيوني على كل بلادنا وعلى كل كياناتنا وعلى كل مقدراتنا. لهذا تتجدد الدعوة هنا إلى موقف اسلامي عربي موحد ليضمن للأمة وجودها ومصالحها ومقاربة كل قوى البغي والعدوان.

المسلمون في كشمير والصين يطالبون بحقوقهم والعالم صامت

واوضح سماحته (دام ظله) إلى ان المأساة في كشمير مستمرة والمظاهرات مستمرة والشعب المسلم هناك يطالب بحقوقه والعالم صامت، هذا دليل آخر على ان العالم هو عالم القوة وعالم الظلم وعالم الاستعلاء وليس عالم العدل والقانون والمساواة.

وقال: هناك أخبار لنتائج ايجابية للحوار الذي جرى مع دولة الصين حول وضع المسلمين وهذه الأخبار نأمل ان تكون صحيحة، وهي تحمل بشرى التخفيف عن المسلمين، وان يؤدي حتماً إلى تحسين العلاقات بين الصين وبين العالم الإسلامي وهذا الأمر مطلوب، لان هذه العلاقات حيت تتحسن ستشكل محوراً جيداً مع العلاقات مع روسيا الاتحادية ودول اخرى لمواجهة مخطط الهيمنة الذي تديره القوى المعادية للأمة وللإنسانية والقوى المحاربة للإسلام في بلادنا وفي باقي البلاد الأخرى.