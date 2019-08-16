المرور العامة تعلن مطلع اكتوبر  القادم موعداً لتطبيق قانونها الجديد .

بغداد : مناف العبيدي

اعلنت مديرية المرور العامة في العراق عن الشروع في تطبيق قانون المرور بدأً من السادس من شهر اكتوبر تشرين الأول من هدا العام.

وأدناه مختصر من الغرامات للقانون الجديد :

1-يعاقب بغرامة مالية قدرها 200 الف دينار كل من أرتكب الأفعال التالية:

أ-عدم الأمتثال لأشارة رجل المرور أو الأشارة الضوئية.

ب- قيادة المركبة بأهمال و رعونة. وبسرعة تزيد عن المقرر

ح- السير عكس الأتجاة (رونك سايد).

خ- الستائر أو الزجاج المضلل.

د -قيادة المركبة بدون لوحات تسجيل.

2- يعاقب بغرامة مالية قدرها 100 الف دينار كل من أرتكب الأفعال التالية:

أ-عدم تغطية الحمولة لمركبات الحمل كافه.

ب- تجاوز الأرتفاع المقرر للحمولة.

ج- عدم التوقف عند الخروج من الطريق الفرعي الى الطريق الرئيسي.

3-يعاقب بغرامة مالية قدرها 50 الف دينار كل من أرتكب الأفعال التالية:

أ- قيادة مركبة بأجازة سوق غير مخصصة بنوع المركبة.

ب-أستعمال الضوء العالي الزنون والبروجكترات الأضافية.

ت- عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الأمان

ت- رمي النفايات والأوراق والسكائر في الشارع.

ج-عدم تجديد أجازة السوق.

ح-الوقوف في محل ممنوع.

خ-أستعمال جهاز الهورن الهوائي.

د- مخالفة العلامات الشاخصة والأرضية.

4-يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن سنتين او بغرامة لاتزيد عن مليون دينار او بكلا العقوبتين كل من أحدث أذى أو عاهة مستديمة بسبب قيادتة المركبة دون مراعاة القوانين والأنظمة.

5-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد عن مليون دينار او بكلا العقوبتين كل من قاد مركبته تحت تأثير المسكر أو المخدر.

6- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات كل من أعتدى على رجل المرور .