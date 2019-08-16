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ايران توضح قرارها بعدم وضع تأشيرة الدخول على جوازات السفر

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أوضح مدير العلاقات العامة في القنصلية الإيرانية بالبصرة محمد إسماعيل، ان تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإيرانية عبر كافة المنافذ الحدودية تصدر إلكترونياً وان الختم الذي يوضع عليها أيضا ختم إلكتروني، وان ما أصدرته رئاسة الجمهورية الإسلامية مؤخراً من قرار كان قراراً للتأكيد.
وقال إسماعيل في تصريح صحفي، ان عملية استصدار الفيزاً لا يتطلب ختم على جواز السفر للدخول الى ايران او الخروج منها، موضحاً انه وبمجرد مراجعة القنصلية سيتم حجز فيزا للمواطن داخل النظام الالكتروني وتعمم على كافة المنافذ وهذا لا يتطلب ختم جواز السفر.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، في التاسع من الشهر الجاري، عن تنفيذها المرسوم الرئاسي القاضي بعدم ختم جوازات سفر الأجانب عند دخولهم وخروجهم من إيران في جميع المنافذ، والذي يشمل تنفيذه المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للبلاد كافة.انتهى
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