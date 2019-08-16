برقية تهنئة الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين للرئيس مسعود بارزاني بمناسبة 16 اب

السيد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني المحترم

الاخوة اعضاء المكتب السياسي المحترمون

تحية العز والشموخ

بمناسبة الذكرى (٧٣)لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نتقدم لكم ومن خلالكم لكوادر واعضاء و مؤيدي الحزب بأسم اخوتكم وأبنائكم الكورد الفيليين في بغداد وديالى وواسط و اقليم كوردستان باحر التهاني وخالص الامنيات الممزوجة بالعز والفخر للتاريخ المشرف الذي كتبه البارزاني الخالد بنضاله مع ثلة مؤمنة بقضية امتهم الكوردية وكنتم سيادة الرئيس اهلًا لإكمال مسيرة شعب كوردستان وشرف تحمل الامانة.

لقدكانت تضحيات الحزب خلال اكثر من سبعون عاما زاخرا بالنضال والفداء والدماءالزكية التي عطرت جبال كوردستان اثبتت ان للحق رجالا لايخشون لومة لائم حيث جعلت من كوردستان منارا لكل الاحرار بالعالم الذي ينظر الى الكورداليوم باحترام وتقدير وهي نتيجة إنجازاتكم ودفاعكم عن حقوق شعب كوردستان.

تحية إجلال واكبار لأرواح شهداء الحركة التحررية الكوردستانية وعلى راسهم البارزاني الخالد.

تحية إجلال لروح المناضل الفقيد ادريس بارزاني وكل من ساهم في المسيرة النضالية المشرفة للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

كل عام وكوردستان حرة أبية

كل عام وشعبنا نحو الشموخ والعز والكرامة

الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين

آب -٢٠١٩/ بغداد