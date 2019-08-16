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تسريبات: شهد مدرباً للمنتخب بعد إقالة كاتانيتش

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تفيد تسريبات ومصادر رياضية غير مؤكدة، الى نية اتحاد الكرة بتسمية مدرب المنتخب الاولمبي، عبد الغني شهد، مدرباً للمنتخب الوطني.
وتشير هذه التسريبات الى ان “اتحاد الكرة يتجه لإقالة المدرب، ستريشكو كاتانيتش، وكادره المساعد خلال اجتماعه المرتقب يوم الاثنين المقبل لمناقشة أسباب خسارة العراق أمام البحرين في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا” الأربعاء الماضي
ولفتت الى ان “شهد سيقود المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة لكاس العالم 2022 وكأس أسيا 2023”.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن أمس انه “وجه لجنة المنتخبات بدراسة مشاركة العراق في بطولة اتحاد غرب آسي بإيجابياتها وسلبياتها، والخروج بتوصيات ستُقر في اجتماعه يوم الاثنين المقبل، خاصة فيما يتعلق بمصير مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، وملاكه المساعد، من اجل الحفاظ على حظوظ العراق في تصفيات كأس العالم التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل”.انتهى
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