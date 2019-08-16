خيسوس يضغط على كويلار للقبول بعرض الهلال

الأزرق عرض مبلغ 8.3 مليون دولار لإتمام الصفقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن البرتغالي خيسوس «مدرب الهلال السابق ومدرب فلامنغو البرازيلي الحالي» ساهم في إقناع الكولومبي الدولي غوستافو كويلار للقبول بعرض الهلال، وحفزه على عدم تضييع فرصة الانضمام إلى هذا النادي.

وقالت المصادر إن الكولومبي الدولي ولاعب وسط نادي فلامنغو البرازيلي وافق مع ناديه البرازيلي على العرض المغري المقدم من نادي الهلال، والبالغ 8.3 مليون دولار، فيما تم رفض عرض نادي غلطة سراي التركي، والذي كان أقل بكثير من العرض الأزرق.

وأشارت المصادر إلى أنه تبقى فقط موافقة النادي السابق للاعب «ديبورتيفو كالي الكولومبي»، الذي يملك 20 في المائة من عقد اللاعب، والذي بموافقته سيحقّ للاعب الانتقال إلى نادي الهلال.

وكان وكيل أعمال اللاعب غادر إلى كولومبيا للحصول على موافقة النادي الكولومبي.

وتضمنت تفاصيل العرض الهلالي تقديم المبلغ على دفعتين؛ الأولى مع توقيع العقد، والثانية في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ومن جانب آخر، لا تزال الإدارة الهلالية تدرس بالتنسيق مع الجهاز الفني اسم اللاعب الثاني الذي سيرافق الإسباني جوناثان سوريانو (البرازيلي كارلوس إدوارد أو مواطنه ألبرتو بوتيا)، وتتجه التوقعات إلى أن يكون الكولومبي كويلار بديلاً لبوتيا، في ظل وجود عدة أسماء لمتوسطي الدفاع الهلالي.

على صعيد الفريق، تمتع اللاعبون براحة لمدة يومين، على أن تستأنف التدريبات مساء غد السبت، استعداداً لأولى مواجهات الهلال للموسم المحلي، حيث يستضيف أبها الصاعد حديثاً في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.