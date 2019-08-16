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رسمياً.. هازارد خارج تشكيلة أول مباراة لريال مدريد

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تعرضت استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد لمشكلة في توقيت غير مناسب باستبعاد إيدن هازارد من مواجهة سيلتا فيجو غدا السبت، في أولى مباريات الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بسبب إصابة عضلية خلال تدريب الجمعة.
وقال ريال مدريد في بيان، إن هازارد خضع لفحوصات عقب المران كشفت تعرضه لإصابة في الوتر الأمامي في أعلى فخذه الأيسر، إلا أن النادي لم يحدد مدة غياب قائد بلجيكا عن الملاعب، وفق ما نقلت “رويترز”.
وانضم هازارد (28 عاما) إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في يونيو حزيران الماضي في صفقة قياسية للنادي بلغت قيمتها 100 مليون يورو (110.73 مليون دولار)، ليصبح أبرز لاعبي بطل أوروبا 13 مرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي أنفق فيها النادي أكثر من 300 مليون يورو على الصفقات الجديدة، حتى الآن.
وسيخوض ريال مدريد المباراة أيضا بدون الجناح ماركو أسينسيو بسبب إصابة خطيرة في ركبته، بينما يغيب داني كاربخال للإيقاف.انتهى
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