رغد صدام حسين تكشف حقيقة علاقتها بسبايكر

نفت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الخميس، علاقتها بمجزرة سبايكر، التي حدثت عام 2014 في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وقالت رغد صدام حسين في تغريدة لها بموقع تويتر، ان “ضعاف النفوس والفاشلين سياسياً زجوا اسمي بطريقة غريبة في هذا الموضوع”.

واضافت “صرحت بشكل واضح انه لا صحة لهذا الخبر، وهذا اكثر شيء مريض سمعته طيلة هذه السنوات”، مستدركة ان “الاكثر غرابة من ذلك ان ويكيبيديا التي تعتبرها مرجعا موثوقا به لكثير من الامور تضع اسمي ضمن سبايكر، وهنا استغربت جدا لانه من المفروض ان يكونوا اكثر دقة في معلوماتهم، خصوصا وان تلك المعلومة خطيرة وتتسبب باذى كبير لذلك الشخص في حال ذكرها على موقع معروف”.

وتابعت بسخرية، “لا اعلم كيف دخلت تكريت في هذه الظروف، الا اذا كنت كاسبر”.