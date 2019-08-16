زوكانوفيتش يتدرب وحيداً في الأهلي

برانكو يطالب لاعبيه بإغلاق صفحة الخروج الآسيوي

جدة: محمد باسنيد

أدى المدافع الدولي البوسني إرفين زوكانوفيتش لاعب الأهلي الجديد، حصة تدريبية انفرادية مساء أمس الخميس بمقر النادي، رغم تمتع الفريق بيوم راحة من قبل المدرب الكرواتي برانكو.

وفضل اللاعب أداء حصة تدريبية انفرادية بعد أن وصل إلى جدة صباح أمس الخميس وشارك في الحصة التدريبية في مساء اليوم نفسه، مبديا جاهزية بدنية عالية للمشاركة مع الفريق في أولى مباريات الدوري الخميس المقبل أمام العدالة.

من جهة أخرى، يستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة بعد تمتع اللاعبين بالراحة، أمس الخميس، وذلك تحضيرا لمواجهة العدالة الخميس المقبل على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وحرص الكرواتي برانكو مدرب الأهلي على الاجتماع باللاعبين قبل يوم الراحة وشرح الأخطاء التي وقع بها بعضهم في مباراة الهلال الأخيرة في دور الـ16 الآسيوي، مطالبا بإغلاق هذه الصفحة والعودة إلى التدريبات بذهن صاف وتركيز أكبر من أجل الاستعداد الأمثل لأولى مواجهات الفريق في دوري المحترفين السعودي أمام العدالة، الخميس المقبل.

وركز مدرب الأهلي من خلال الاجتماع على التخفيف من آثار مغادرة فريقه لدوري الأبطال الآسيوي وتجهيز اللاعبين معنويا لانطلاق مواجهات مسابقة دوري المحترفين.

وينتظر أن يضع الجهاز الفني برنامجا إعداديا مكثفا خلال الأسبوع المقبل، والذي يسبق مباراة العدالة في مسابقة الدوري.

من جهة ثانية، اقترب اللاعب خالد البركة الظهير الأيسر لفريق الأهلي من العودة إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية؛ حيث دخل اللاعب في المرحلة الثانية والأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل طبيب للفريق للاستشفاء من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية (تمزق) باللف حول المضمار، وينتظر أن يدخل اللاعب تدريبات الكرة خلال الأسبوع المقبل.