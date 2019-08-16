سيادة المطران عطا الله حنا يهنىء الجمعية الخيرية الوطنية الارثوذكسية في بيت لحم بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها

القدس ، بيت لحم – ارسل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم تهانيه الى الجمعية الخيرية الوطنية الارثوذكسية في مدينة بيت لحم وذلك بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسها .

وقال سيادته بأننا نوجه تحيتنا القلبية الى هذه الجمعية التي كان لها وما زال دور وحضور بارز في الدفاع عن حضور كنيستنا وفي الدفاع عن القضايا الوطنية بشكل عام .

الف مبروك للجمعية الخيرية الوطنية الارثوذكسية في بيت لحم بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها والى الامام في خدمة كنيستنا ومدينة بيت لحم بشكل خاص وقضيتنا الوطنية بشكل عام .