Posted on by

سيادة المطران عطا الله حنا يهنىء الجمعية الخيرية الوطنية الارثوذكسية في بيت لحم بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها

القدس ، بيت لحم – ارسل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم تهانيه الى الجمعية الخيرية الوطنية الارثوذكسية في مدينة بيت لحم وذلك بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسها .

وقال سيادته بأننا نوجه تحيتنا القلبية الى هذه الجمعية التي كان لها وما زال دور وحضور بارز في الدفاع عن حضور كنيستنا وفي الدفاع عن القضايا الوطنية بشكل عام .

الف مبروك للجمعية الخيرية الوطنية الارثوذكسية في بيت لحم بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها والى الامام في خدمة كنيستنا ومدينة بيت لحم بشكل خاص وقضيتنا الوطنية بشكل عام .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close