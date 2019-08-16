صورة.. بايش يودع كاتانيتش بكلمات عاطفية

نشر لاعب المنتخب الوطني ابراهيم بايش صورة تجمعه بمدرب المنتخب المقال كاتانيتش وكتب عليها كلمات عاطفية بعد ان منحه المدرب ثقة المشاركة مع المنتخب الاول.
نشر لاعب المنتخب الوطني ابراهيم بايش صورة تجمعه بمدرب المنتخب المقال كاتانيتش وكتب عليها كلمات عاطفية بعد ان منحه المدرب ثقة المشاركة مع المنتخب الاول.
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