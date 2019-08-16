صورة.. بايش يودع كاتانيتش بكلمات عاطفية

نشر لاعب المنتخب الوطني ابراهيم بايش صورة تجمعه بمدرب المنتخب المقال كاتانيتش وكتب عليها كلمات عاطفية بعد ان منحه المدرب ثقة المشاركة مع المنتخب الاول.