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صورة.. ميسي خارج قائمة برشلونة لأولى مباريات الليغا

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أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمته لمواجهة أتلتيك بيلباو.
ويواجه برشلونة نظيره بليباو، غدًا الجمعة في أولى مباريات الليجا للموسم الجديد.
وغاب عن القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وضمت قائمة برشلونة:
تير شتيجن، سيميدو، بييكه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، كوتينيو، لويس سواريز، عثمان ديمبلي، رافينيا ألكانتارا، لينجليت، جريزمان، جوردي ألبا، كارليس آلينيا، سيرجي روبيرتو، فرانكي دي يونج، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، إنياكي بينيا، بيريز. sport
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