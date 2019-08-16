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طبيب سان جيرمان السابق يحذر من انتكاسة جديدة لنيمار

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كشف إريك رولاند، طبيب سابق من باريس سان جيرمان أن البرازيلي نيمار دا سيلفا قد يواجه انتكاسة إصابة إذا عاد للمشاركة في وقت قريب جدًا.
نجم باريس سان جيرمان نيمار تعرض لإصابة في الكاحل، لكنها إصابة متكررة في القدم وتشكل مصدر قلق أكبر للنجم البرازيلي.
وقال الدكتور إريك رولاند لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: “قدم نيمار رقيقة للغاية وخطر الانتكاس في مشط القدم الخامس مرجح للغاية”.
ولقد عانى نيمار من إصابات في القدم مرتين في باريس سان جيرمان، في فبراير 2018 ويناير 2019.
واجتذب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا اهتمامًا كبيرًا من برشلونة وريال مدريد.
ويرتبط نيمار بالرغبة في الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، ويريد العودة للبارسا.
في الوقت ذاته يرتبط نيمار بمفاوضات مع ريال مدريد.
الجدير بالذكر أن نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون وانتقل لباريس سان جيرمان. انتهى
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