عالية نصيف : جيشنا خط أحمر والإساءة إليه تعد إساءة الى الشعب العراقي

أشادت النائبة عالية نصيف بتضحيات الجيش العراقي الذي بذل الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن ومازال سداً منيعاً في وجه قوى الظلام، مؤكدة ان أية إساءة للجيش العراقي لن تؤثر على معنوياته ولن تزيده الا عزماً وإصراراً على مواصلة مسيرته العظيمة المليئة بالعطاء والتضحيات .

وقالت في بيان اليوم :” ان جيشنا الباسل بكل تشكيلاته كان وسيبقى سداً منيعاً في وجه أعداء العراق، ولايمكن ان نتجاهل تضحياته العظيمة وقوافل الشهداء الذين كان لهم الفضل الكبير في دحر الإرهاب وتحرير كل شبر من ارض الوطن من قبضة قوى الظلام، وأقل شيء نقدمه لهذا الجيش العظيم هو الإشادة بمسيرته العظيمة التي لفتت انظار العالم عندما عبر عن شجاعته وولائه للوطن والشعب “.

وأوضحت نصيف :” ان أية اساءة لجيشنا مرفوضة لأنها تعد إساءة للشعب العراقي الذي انبثق عنه هذا الجيش كما تعد استهانة بدماء الشهداء الأبرار الذين وقفوا في وجه الموت دفاعاً عن الأرض والعرض، وعلى من أساء الى جيشنا ان يعتذر عن إساءته ويتراجع عن موقفه وأن يدرك جيداً ان جيشنا ومؤسستنا العسكرية خط أحمر وهيبتها من هيبة العراق “.