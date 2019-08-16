عبد المهدي يتخذ قراراً بشأن تواجد المعسكرات داخل المدن والطيران في الاجواء العراقية

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بانهاء تواجد المعسكرات داخل المدن، وإلغاء جميع الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع مجلس الامن الوطني ووجه، باجراء تحقيق شامل تشترك فيه كافة الجهات المسؤولة للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر ورفع تقرير خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه والمباشرة بتعويض المواطنين على الاضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون”.

ووجه عبد المهدي ايضا بـ”استكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي او العشائري او غيرهما من فصائل شاركت في المعارك ضد داعش الى خارج المدن على ان تصدر الاوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري لتحدد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن وذلك كله وفق السياقات الاصولية للقوات المسلحة”.

واضاف ان “اي تواجد لمعسكرات عسكرية او مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر تواجدا غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام”.

كما قرر “إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية (الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها) لجميع الجهات العراقية وغير العراقية وحصر الموافقات ان تكون من القائد العام للقوات المسلحة حصرا او من يخوله اصوليا”.

واكد “على جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه واي حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيرانا معاديا يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري”.