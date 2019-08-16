قائد عمليات البصرة يوجه بنصب “سيطرات مفاجئة“ لفرض هيبة الدولة

وجه قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم جاسم، الجمعة، بنصب “سيطرات مفاجئة“ لفرض هيبة الدولة في المحافظة.

وقال قيادة عمليات البصرة، في بيان، أن “قطعاتها باشرت بتنفيذ أمر العمليات الخاص بتفتيش مناطق منتخبة حسب المعلومات الاستخبارية وذلك لغرض القاء القبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة والقبض على عصابات الخطف والتسليب والسطو المسلح ومتعاطي المخدرات ولخلق بيئة آمنة ومستقرة في محافظة البصرة”.

وبحسب البيان، فأن قائد العمليات الفريق الركن قاسم جاسم، أكد على “إجراء عمليات دهم وتفتيش ومطاردة المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض ضمن قاطع المسؤولية”، موجها بـ”القيام بنصب السيطرات المفاجئة في المناطق ألتي تشكل خطر على الوضع الامني وانتشار المواد المخدرة أو تشكل محل إزعاج على أرواح وممتلكات المواطنين”.

واشار الى ضرورة تنفيذ الأوامر السابقة للقيادة “في رفع التضليل من العجلات وكذلك ألتي لا تحمل لوحات مرورية والحد من حركة الدراجات النارية في المحافظة والأوقات المتأخرة من الليل”.