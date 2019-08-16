(لماذا لا يفكر..الشيعي العربي..كالشيعي الفارسي).. و(سلاح الحشد اليوم.. مصدر ضعفنا)

بسم الله الرحمن الرحيم

سنناقش الموضوع.. بمحاوره الموجزة.. والتي تثير ومضات وصدمات فكرية..

وسنضع بالمحور العاشر.. (اختبار.. من يؤمن باحداها او بكلها.. فليتصل بنا لارساله لمستشفى الامراض العقلية .. قبل ارساله قريبا.. للسجون بتهمة الخيانة.. فورا وحالا لانه يمثل خطر على نفسه والمجتمع) :

اولا: لماذا لا يفكر (الشيعي العربي).. ليكون مثل.. (الشيعي الفارسي)؟؟

لماذا يفكر كتابع.. وليس متبوع.. لماذا نسمع كل هم الشيعي العربي كهم (العبيد).. فالعبد (مجرد تفكيره..ان تعطيه مكان للسكن “غرفة”.. واكل وشرب، وبعد ذلك افعل به وباهله ما تشاء، حتى لو ترسله للموت هو وابناءه .. وليكن بعدها الطوفان.. مقابل رواتب كمرتزقة، فالعبد يقاتل لمشروع سيده.. وليس لمشروع لنفسه وتحرره)….اما الحر، السيد .. (فيفكر ابعد من ذلك).. فالشيعي العربي يتباكى ويبكي على (الاموال المسروقة.. بالفساد.. لماذا لم تبني له كهرباء وبيوت وتوصل له ماء صالح للشرب)؟؟ لا يفكر (ما هو سبب الفساد؟؟ ما هو سبب الدكتاتورية؟؟ ما هو سبب الفوضى؟؟ ما الذي ينقصنا؟؟ لمتى نلقي مشاكلنا وفشلنا على علاكة الاخرين).. بالمقابل (الشيعي الفارسي يفكر بدولته ايران.. وتمددها على حساب دول وشعوب اخرى)..

متى يفكر الشيعي العربي كحر.. (بمشروع وقضية تنطلق من همومه ومصالحه.. وتجعله مثل باقي الامم، ويترك ما هو فيه .. فاليوم هو يفكر بهموم السياسيين وهموم مراجعه العجم الايرانيين او اللبنانيين، وهموم دول خارجية على حساب مكونه).. لماذا لا يفكر الشيعي العربي ليكون مثل (الشيعي الفارسي)؟؟ الشيعي الفارسي له دولة ايران.. والشيعي الاذاري له دولة جمهورية اذربيجان.. السؤال (الشيعي العربي) ماذا لديه؟؟ عبدا للسنة قبل عام 2003.. وعبدا لايران خامنئي بعد عام 2003.. هل هذا ما يطمح له الشيعي العربي؟؟ فقد عارضنا صدام حتى لا نكون عبيد له..لنستبدله بالخامنئي الايراني لنجعه ولي امرنا؟؟ الواجب الطاعة؟؟؟؟؟ مالكم كيف تحكمون.. لماذا لا يفكر الشيعي العربي بدولة له.. ليكون حرا.. مثل باقي الامم..

الا يشاهد الشيعي العربي كيف تحارب ايران العرب الشيعة بالاحواز.. فتمنع عنهم حقهم بالتدريس باللغة العربية، وتمنع عنهم تاسيس منظمات للدفاع عن حقوق الاحوازيين..وتمنعهم من حقهم بقيام دولة لهم بمنطقة اكثريتهم الاحواز.. وتستبيح ثرواتهم ونفطهم.. وفي العراق تعتبر ايران حربها مع العراق لم تنتهي.. وتعمل على ان يحكم العراق اراذلهم من الفاسدين.. من اجل ان يتسيد الايراني على ارض العراق عبرهم….

ثانيا:

لماذا سلاح الحشد اليوم.. مصدر ضعفنا.. وليس قوة لنا..ما هو الخلل وبمن تحديدا؟

لماذا ..طائرات اسرائيلية قصفت مواقع الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل.. تحديدا..وليس اي فصيل شيعي اخر؟؟ لماذا تحديدا ضربت (مخازن سلاح ايرانية؟؟ هزلا وصفها بهاء الاعرجي.. بامانة)؟؟ ولا نعلم امانة لمن؟؟ ثم لو كشفت اللجان التحقيقية لحكومة بغداد.. ذلك للراي العام.. بعيدا عن (الترويج بمهازل.. بان الانفجار بسبب الحر او التخزين السيء).. لاصبح غضب شعبي ضد مليشة ايران والحكومة العراقية .. لماذا تجرون الصراع الايراني مع دول العالم لداخل العراق.. لماذا ايران لا تضرب اسرائيل من اراضيها.. لماذا ترسل صواريخها للعراق بالنيابة.. كفى جعل العراق مجرد كلب حراسة للايرانيين بالمنطقة لتامين الداخل الايران.. ان كشف هذه الحقائق.. سوف يزلزل الارض تحت اقدام الحشد المرتزقة عملاء ايران.. فهل توضحت الصورة استاذ نعيم الهاشمي الخفاجي؟

ثالثا:

اليس (تصريحات الناصري)..بوصف (الجيش بالمترزق)..يؤمن بها الاكراد والصدريين والسنة

فسؤالنا/

1. كوردستان والاكراد.. هل يعترفون بالجيش العراقي؟؟ الجواب / كلا ولم يسمحون لجندي عراقي يتواجد في كوردستان.. وبديلهم (البشمركة)..ويوصفون الجيش بالشوفيني؟

2. السنة العرب/ الم يطالب الراحل حارث الضاري.. باخراج الجيش من المثلث السني والفلوجة بعد عام 2003..الم ييصف السنة الجيش العراقي بالصفوي والجيش الهالكي.. وتوج ذلك (بمذابح ضد الجيش العراقي من قبل العشائر العربية السنية) بعام 2014..ولا يقل لي احد داعش (لان داعش مجرد 300 مخربط بالموصل دخلوا).. اما القاعدة الجماهيرية فهي العشائر العربية السنية.. (لنتبه ان السنة ل)..

3. التبعية الايرانية.. من احزاب اسلامية موالية لايران، وحشد ايراني الولاء عراقي التمويل..الم يدخل هؤلاء حربا شرسة ضد الجيش العراقي.. الم يقاتل البدريين وهادي العامري وابو مهدي المهندس .. وهم قيادات الحشد .. ضد الجيش العراقي لثمان سنوات لجعل العراق ولاية ايرانية باعتراف هادي العامري بقوله (ان قال لنا خميني حرب حرب، سلم سلم)؟؟

4. الصدريين وجيش مهدي وسرايا السلام/ الم يتورط الصدريين ومليشياتهم جيش مهدي بقتل الاف من جنود الجيش العراقي وقتل ضباطه وتعذيب جنوده.. ومنها بصولة الفرسان.. ام نسنينا ذلك؟

5. الشيعة العرب.. مكون مظلوم مهمش..قاطع الانتخابات عام 2018 باكثرمن 90%.. وتظاهر ضد الاحزاب والمليشيات ..وحرق مقارها .. وحرق القنصلية الايرانية..

فماذا نفهم من كل ذلك؟ علما كتبنا موضوعا عام 2011.. بعنوان (الدولة المنسية ..جنوب ووسط الرافدين.. دولة سومر التاريخية..الخاضعة لاحتلال العراق اليوم ).. فمنذ ذلك والوقت وقبله اكدنا بان.. الشيعة العرب والسنة والاكراد.. يعتبرون الجيش العراقي لقيط..وهو جيش احتلال لارضهم.. وهو جيش اصلا اسسته بريطانيا قبل تاسيس دولة بالعراق.. لتأمين خراط الشرق الاوسط القديم سايكيس بيكو..

رابعا: واضحك معي على (الحشد الايراني الولاء عراقي التمويل) بتناقضاته..

تناقض اعلام الحشد واضح.. : فيدعون بانهم هزموا داعش بدون حاجة لدعم جوي امريكي لهم؟؟ السؤال.. اذن لماذا تلومون امريكا بانها لم تتدخل عام 2014.. بمقاتلاتها الجوية ضد داعش؟؟ اذا انتم قادرين على هزيمة داعش بدون دعم جوي؟ سؤال اخر: هل كان لداعش معسكرات وتجمعات حتى تقصفها امريكا عام 2014.. وهم مجرد 300 ارهابي داعشي مخربط اسقطوا مدينة الموصل 2 مليون نسمة وبخروا ثلاث فرق عسكرية و11 الف شرطي مدني تركوا سلاحهم وعادوا لمنازلهم.. فماذا كنتم تريدون من امريكا ان تقصف؟؟ وهل داعش اصلا جاءتكم بطائرات حتى تريدون امريكا ان تقصفها؟؟ ثم اليس انتم من رفضتم بقاء قواعد عسكرية امريكية وقوات جوية امريكية عام 2011.. وطالبتم بانسحاب امريكا.. وتسببتم بكوارث لا مثيل لها..ثم اليس التدخل الامريكي بتحالف دولي سرع من هزيمة داعش واختزل الزمن من 30 سنة الى اقل من 4 سنوات..مالكم تنكرون جميل امريكا وتعضون يدها التي مدت لكم.

خامسا:

سؤال…لماذا النظام السعودي لم يستعين بمليشيات؟ بالمقابل ايران والعراق اسسوا مليشيات؟

فالنظام الحاكم بالسعودية .. لم يستعين بتاسيس (مليشيات وهابية.. كقوة عسكرية رسمية لبقاء ال سعود بالسلطة.. كهيئة الحشد بالعراق.. والحرس الثوري في ايران)؟؟ في حين (النظام الايراني والنظام بالعراق ) اسسوا مليشيات تابعة لهم.. للبقاء بالسلطة.. بقمع معارضيهم.. رغم ان غالبية جيوش العراق وايران هم شيعة؟؟

سادسا: المضحك:

قبل اي موجهة بين (ايران وامريكا) اذرع ايران..كمليشة الحشد تتفجر مخازن سلاحها ومعسكرات

فمهازل ايران ومخالبها القذرة.. يضنون بان بايدهم هزموا داعش؟؟ يا الحشد.. (لم تهزمون داعش الا بالدعم الامريكي الجوي والاستخباري والعسكري .. الذي اختزل القتال ضد داعش من 30 سنة الى اقل من 4 سنوات.. )..وتذكروا يا مليشة الحشد.. (بانكم كشيعة 1400 سنة بالعراق تحت بطش الظالمين.. ).. (وامبراطوريات السنة كالاموية والعباسية والعثمانية.. ) ووالله لولا امريكا (لكنتم خضعتم لقرون مقبلة لحكم الخلافة الدولة الاسلامية البكرية – على اسم ابو بكر البغدادي).. هذا اذا ابقوا لكم اثر اصلا.نكران جميل امريكا.. سيعيد الشيعة لقمقم السنة.. (وخلي ايران تنفعكم)..

وتذكروا عام 1991.. انتفضت الشيعة العرب.. وقمعهم صدام بدون ان تتدخل ايران عسكريا ولا حرسها الثورة لنصرة الانتفاضة.. كما نصرة ايران نظام بشار الاسد الدكتاتوري ضد شعبه.. والادهى ايران (فتح الخامنئي ايران علاقات مع صدام.. وزار كمال خرازي العراق والتقى مع صدام بالاحضان).. وفتحت سفارات ايرانية ببغداد وسفارة بعثية صدامية بطهران..

لماذا تنسون التاريخ يا ايه الشيعة العرب.

سابعا:

كيف ايران تستغل فقدان الشيعة العرب لدولة لهم..لماذا تتمكن من العراق وليس اذربيجان

بمعنى كيف استباحت ايران منطقة العراق واراضي الشيعة العرب.. .لماذا لم تستطع ان تفعل بشيعة اذربيجان (جمهورية اذربيجان) ما تفعله بالشيعة العرب.. بالشرق الاوسط.. كيف تمكن من ان تهدد بنقل المعارك للعراق وليس لاذربيجان.. فايران ربطت بين (العقيدة الشيعية..والدولة الايرانية).. داخل ايران.. ولكن خارج ايران.. روجت (للخيانة العقائدية).. لشعوب المنطقة لدولهم ومكوناتهم.. فاصبحوا يخونون اوطانهم وارضهم ومكوناتهم نفسها..لصالح ايران.. فخيانة المذهب وابناء المذهب الشيعة العرب.. باسم الخيانة العقائدية.. تروجها ايران داخل دول المنطقة.. ليطرحسؤال هل ايران تقبل ان (يعلن الايراني داخل ايران.. ولاءه لباكستان او تركيا او اذربيجان) باسم (العقيدة)؟؟ لا والله تعدمهم بالسلنكات بتهمة الخيانة العقائدية.. ولكن بالعراق الخيانة العقائدية تصبح شرف ؟؟عجيب.. هذه النقطة مهمة لندرك كيف نواجه ايران:

هو تاسيس دولة للشيعة العرب.. يجعل عدم وجود تناقض بين (العقيدة لنا كشيعة) وبين (الدولة كعقيدة وطنية من جهة ثانية).. فالولاء العقائدي السياسي سيكون للشيعة العرب ودولتهم..وليس (لدولة الفرس ومصالح ايران القومية العليا التي تريد استغلال المذهب لمصالح ايران القومية العليا بكل غطرسة وحقارة ايرانية منقطعة النظير)..

ثامنا: نشير لتناقض: (تعريب غير المعرب).. (وتسيد من هم ليسوا سادة)..

فان نسقط باهل الانبار (ونقول عنهم.. ديلم.. اي فرس).. واهل سامراء (اتراك)؟؟ ونعجمهم؟؟

ثم ناتي ونعرب (الخميني وخامنئي والسستاني).. ونقول عنهم (ليس فقط من ال البيت بل عرب اقحاح)؟؟ في وقت هؤلاء يلحنون بكلامهم..وكلمتين عربي ما يعرفون يتكلمونها الا بلحن.. ويفخرون بان في خانة القومية بالهوية الرسمية الايرانية.. يكتب على الاول الخميني فارسي.. والثاني الخامنئي اذاري تركي).. والسستاني الايراني (فارسي من سستان من بلوشستان داخل ايران).. ويفخرون بانهم بقوميات ليس عربية؟؟ ويعتزون بجنسياتهم الايرانية.. ويحكم بعضهم ايران.. ويضعون بالدستور الايراني (شرط الفارسية كلغة رسمية لايران.. وليس العربية لة رسمية)..

كيف نفهم هذا التناقض؟ علما اني لا انكر بان اهل سامراء والانبار .. هم اتراك وفرس.. وهم اعداء لنا كشيعة عرب.. لكن اتعجب على تعريب غير المعرب.. وجعل من ليسوا من السادة سادة؟؟ وهؤلاء الايرانيين لاتقل عداءهم لنا كشيعة عرب .. ويطمحون بالهيمنة علينا.. وفرض سيادة ايران على ارض الشيعة العرب بكل غطرسة ايرانية..

تاسعا:

(للشيعي العربي.. المشغول بايران).. (لو دافعت عن ابناء وسط وجنوب.. مثلما دافعت عن ايران، لكان وسط وجنوب.. مثل دبي او كوريا الجنوبية)..

فلنعيم الهاشمي الخفاجي.. (شغتله محيرة).. ويجب (فرزها).. من اجل (التنوير)..

نقول للاستاذ الخفاجي.. لسنا نحن من شغلتنا محيرة ومتعبة.. فانا واضح.. شيعي عربي..انتمي لابناء شعب وسط وجنوب..اطالب بكيان سياسي لهم.. مستقل عن ايران والسنة معا.. (وتدرك ايران.. بان اقليم وسط وجنوب عقبة اماامها وامام تغولها..) لذلك (ايران تريد ابتلاع العراق كله).. ولكن ان اسس اقليم للشيعة العرب مقابل الاحواز وهم شيعة عرب ايضا.. فانها نقل معركة لداخل ايران باستقلال ارض الشيعة العرب بالمنطقة كلها.. فانا والخيريين نريد اقليم ليبرالي يحصل فيه ساكني الاقليم حقوقهم.. مهما كان معرفهم الديني اوالمذهبي اوالقومي..بس الشغلته متعبة..(نعيم الهاشمي الخفاجي).. شخص اصله (اصيل) شيعي عربي من عشيرة شمر.. ويدافع عن اقليم للشيعةالعرب (اقليم وسط وجنوب).. ,ولكن.. وكل المصائب بعد لكن..:

فتناقض الهاشمي الخفاجي .. تصيب ا لشيعة العرب بمقتل.

فنجده من جهة يريد استقلال اقليم وسطوجنوب ..عن مركزية العراق..وعن المحيط العربي السني والخليجي الطائفيين.. وبنفس الوقت (يبدو انه يريد جعل العراق وشيعته العرب مجرد بيادق ومرتزقة بيد الايرانيين.. ولا يعارض بل لا يقف ضد نقل ايران لمعاركها لداخل العراق.. وجرها للصراع بابناء الخايبة من ابناء عشيرته وابناء الشيعة العرب لحرب بالنيابة عن الايرانيين)..فهنا التناقض ..فنحن باقليم وسط وجنوب نريد ان نحمي المكون الشسيعي العربي من ارهاب السنة ومخاطر عودة حكم السنة و البعث.. وبنفس الوقت نريد استقلال وسطوجنوب عن ايران وهيمنتها وتغولها.. وان يكون لسكان وسط وجنوب حقوقهم ومدنيتهم.. بعيدا عن الطبيعة الاعرابية المتحجرة للغربية .. والطبيعة الجبلية والاستقلالية لكوردستان..

تنبيه:

نعيم الهاشمي الخفاجي: لم نسمعه يوما يرفض الهيمنة الايرانية على العراق،ولم نسمع او نقرا له بمقالاته رفض لنقل ايران لحروبها لداخل العراق لتامين الداخل الايراني،ولم نسمعه يهاجم خامنيئ وايران على نقل صواريخها لمعسكرات تابعة لمليشيات بالحشد ايرانية الولاء عراقية التمويل..بكل خيانة للشيعة العرب ولارض الرافدين.. وبعد ذلك نتعجب عندما يقولون نحن ندافع عن الشيعة العرب واقليم وسطوجنوب..نقول لكم انتم خناجر بخصر الشيعة العرب.. فالشيعي العربي الاصيل من يرفض جعل الشيعةالعرب ودماءهم وثرواتهم مجرد مرتزقة للايرانيين او للمحيط العربي السني والاقليمي.. على حساب ابناء الشيعة العرب وارضهم وثرواتم ومستقبل اجيالهم…

تؤمنون انفسكم خارج العراق .. انتم وعوائلكم وبالجنسية الاجنبية..وتريدون من ابناءالشيعة العرب ان يكونون وقود لحروب ايران با لنيابة ..مثلما كان يفعل جوش الشيعة من البعثية الذين تقربوا لصدام السني بدماء الشيعة العرب ..فاليوم نجد من يتقرب للنظام الايراني كجحوش لايران ضد مصالح الشيعة العرب..كم فعل هادي العامري وابو مهدي المهندس وامثاله.. الذين قتلوا شباب الشيعة العرب المجندين قسرا للحرب بالثمانينات مع ايران.. تقربا من المرتزقة والجحوش للخميني حاكم ايران..

عاشرا:

لو انت تؤمن باحد او كل هذه النقاط .. (فمستشفى الامراض العقلية .. مكانكا لطبيعي):

1. انت تتبع الاجنبي كمرجع ديني سياسي لك.. ثم تقول نرفض اتباع الاجنبي؟؟

2. انت تتبع ولاية فقيه دولة اجنبية على بلدك.. ثم تقول (نريد استقلال العراق) ونرفض التخابر مع جهات اجنبية)؟؟

3. انت تتبع مرجع ايراني اولبناني.. ثم تاتي للشيعة العرب وتقول لهم كونوا وطنيين وموالين لارضكم بالعراق ووسط وجنوب؟

4. انت ترفع اعلام دولة اجنبية ايران بنص بغداد.. ثم تقول (نرفض احتلال العراق)؟؟ ما هذه التناقضات المضحكة والمؤلمة والمدمرة.

5. انت قاتلت جيش بلدك وقتلت ضباطه وجنوده لسنوات وسنوات.. (كبدر والصدريين جيش مهدي والولائيين) المتورطين بدماء الجيش العراقي (ثم تقول الجيش سور الوطن)؟؟

6. انت ترفض (التجسس والجواسيس)..وانت تفخر بان في حال اي حرب بين العراق وايران ستقف لجانب العراق ضد ايران؟ انت تخبص الدنيا (باستقلال العراق)؟؟ ثم تجهر بانك ستنقل المعارك لداخل العراق وتستهدف دول الجوار.. لخاطر عيون ايران في حال دخلت ايران اي حرب مع المجتمع الدولي؟؟

7. انت تدعي بانك ضد الاستعمار البريطاني والفرنسي.. ثم نجدك تدافع عن خرائط الاستعمار القديم بخرائط سايكيس بيكو .. اي تدافع عن نتائج الاستعمار فهمنه .. اليس امثال من يفكر ذلك ان يدخلون مصحة للامراض العقلية والنفسية معا.. قبل ان يتم ادخالهم السجون والاعدامات بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية بما يستحقون.

مختصرا القول:

الكوردي يبحث عن دولة واستقلال..وان يكون له كيان بين الامم.. الشيعي العربي يتباكى.. وين راحت الفلوس؟؟ فقط لا غير؟ همه الفساد.. ولكن لم يسال.. الفساد نتيجة ماذا؟؟الفساد نتيجة ان الشيعي العربي سلم نفسه للاسلاميين وللايرانيين..ولم يعمل لان يكون له كيان سياسي كدولة او اقليم .. يصون به ماله وعرضه وارضه.. ويبعد عنه استغلال الاخرين له..

واخيرا:

تحذير للشيعة العرب: تمسككم بالحشد .. كتمسك السنة العرب.. بصدام..فسقط صدام سقط حكم السنة.. وستسقطون يا شيعة بجريرة الحشد الايراني الولاء عراقي التمويل

فك الحشد ارتباطه بايران وقاسم سليماني.. سيجعل الحشد قوة شعبية حقيقية.. ولكن ما زال ارتباطها بايران.. تفقد شعبيتها .. فتضربها اليوم اسرائيل ولا يبالي الشارع الشيعي العربي بما يجري.. مثلما تفاعلوا مع احتفالية ملعب كربلاء ضد تخرصات المؤسسة الدينية الرجعية..

اللهم قد بلغت..

نكرر لضرورة ما كررناه سابقا:

وكما اشرنا سابقا.. ونكررها اليوم.. بان الوعي الشعبي.. والياس..والادراك.. وراء (اسرائيل تصول وتجول بضرب معسكرت الحشد بالعراق).. فالوعي .. بان مليشة الحشد ومعسكراتها مخازن سلاح متقدمة بالستية لايران.. لنقل معارك ايران خارج حدودها للعراق.. (والعراقيين الشيعة العرب اليوم..لا يريدون ان يخوضون حربا بالنيابة عن ايران ضد اي دولة مهما كان).. والياس.. من عدم وجود بديل عن اسرائيل لتخليص العراق من مليشيات ايران بالعراق العميلة الخائنة.. والادراك: ادراك الشيعة العرب بان دخولهم باي حرب مع اي جانب.. يعني ترسيخ ذلك الجانب لوجوده ومخالبه بالعراق.. على حساب شعوب العراق المنكوبة بالاحتلال الايراني اليوم..فاي وقوف لجانب ايران يعني زيادة احتلال ايران وهيمنتها على ارض الرافدين بشكل اكثر رعبا من الرعب الذي نعيشه اليوم من الهيمنة الايرانية العاهرة على ارض الرافدين.. ادعو الله ان وضحت..

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واخير يتأكد للشيعة العرب بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم