مكتب بارزاني يصدر توضيحا بشأن عقد مصالحة بين حزب العمال الكوردستاني وتركيا

نفى مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الجمعة ما تناقلته وسائل اعلام حول ابداء الاخير استعداده لعقد مصالحة بين حزب العمال الكوردستاني وتركيا.

وقال كفاح محمود المستشار الاعلامي في مكتب بارزاني في بيان إن “بعض وسائل الاعلام تناولت خبرا مفاده ان الرئيس مسعود بارزاني المح اثناء زيارته لبعض القرى المتاخمة للحدود مع تركيا بانه (مستعد لعقد مصالحة بين حزب العمال وتركيا من أجل حقن الدماء الكوردية وتجنيب منطقة كردستان مزيداً من الصراع)”.

واضاف “اننا نؤكد بان الخبر عار عن الصحة تماما، وان الرئيس بارزاني لم يذكر في حديثه اي شيء من هذا القبيل”.

وتابع كريم انه “للأسف اعتمدت تلك الوسائل على مصدر نكرة غير صحيح مفبركة اخبار وهمية لا اساس لها من الصحة”.