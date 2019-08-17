Posted on by

أتلتيك بلباو يسقط برشلونة في افتتاح الدوري الأسباني

استهل برشلونة حملته للحفاظ على لقب الدوري الأسباني لكرة القدم، بالخسارة أمام مضيفه أتلتيك بلباو صفر – 1، يوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

وسجل أرتيز أدوريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من ضربة خلفية مزدوجة سكنت شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وعانى برشلونة من غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب، بالإضافة إلى خروج مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز مصاباً في الدقيقة 35، ليحل لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا بدلاً منه. وحصد بلباو أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم فيما ظل برشلونة بلا رصيد من النقاط.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close