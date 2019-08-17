الاعلان عن أسماء حكام القسم المحلي بمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الـ32

كشفت إدارة مهرجان أفلام الأطفال واليافعين بنسخته الـ32 عن أسماء الحكام المختارين للقسم المحلي (الايراني) خلال فعاليات المهرجان التي ستنطلق بعد يومين.

وبحسب المكتب الاعلامي للمهرجان بنسخته الثانية والثلاثين، عيّن مدير المهرجان (علي رضا تابش) حكام القسم المحلي للمهرجان طبقا لقوانين هذا الحدث السينمائي البارز.

وطبقا لهذا تم تعيين كل من ايرج طهماسب، امرالله احمدجو، غلامرضا رمضاني، ساره بیات، مرجان اشرفیزاده، حامد جعفري وعلي مظاهري ليصبحوا بذلك 7 حكام سيقيّمون أفلام القسم المحلي في المهرجان.

وفيما يلي لمحة عن أعضاء هيئة لجنة التحكيم المحلية بالمهرجان:

ايرج طهماسب:

هو ممثل تلفزيوني إيراني ومخرج وكاتب سيناريو تخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران. طهماسب شارك في تمثيل وإخراج وكتابة أفلام من قبيل (ذو القبعة الحمراء وابن الخالة ، واحد كان وآخر لم يكن، ذو القبعة الحمراء وسروناز، تحت شجرة الدراق، ذو القبعة الحمراء وابن الجدة و…)

امرالله احمدجو:

مخرج سينمائي وتلفزيوني وكاتب سيناريو بارز استهلّ مسيرته بإنتاج الأفلام القصيرة، وأكمل دراساته السينمائية في المدرسة الثانوية للتلفزيون وكان أول عمل سينمائي له هو “فروع الصفصاف”. ومن أكثر أعماله شهرة هو المسلسل التلفزيوني “حدث ذات مرة”.

حامد جعفری:

منتج سينمائي وصانع أفلام انيميشن، حاصل على درجة علمية في الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة فن الرسوم المتحركة. واستهل جعفري مسيرته المهنية كمنتج للرسوم المتحركة السينمائية بإنتاج فيلم “9:20 في بوشهر” وهو حالياً عضو رسمي في جمعية منتجي الأفلام الإيرانيين.

غلامرضا رمضاني:

مخرج وكاتب سيناريو لأعمال الأطفال واليافعين في ايران. أخرج أفلاما على غرار “الضربة الفنية” و “الهروب من المخيّم” و “العصفور اشیمشی” و… كما أشرف رمضاني على تأليف العديد من الأعمال في مجال الأطفال في السينما والتلفزيون الايراني.

ساره بیات:

ممثلة سينمائية وتلفزيونية خريجة معهد “كارنامه” الايراني. وترشحت بيات عام 2010 للتمثيل في فيلم “انفصال نادر عن سيمين”، كما ترشحّت لاحقًا لأفضل ممثلة في مهرجان برلين السينمائي إلى جانب ليلى حاتمي وسارينا فرهادي وكيميايي حسيني. وحصدت جائزة الدب الفضي من المهرجان. قدمت بيات أداءا مميزا في فيلم “بعد واحد وعشرين يوما” للمخرج محمدرضا خردمندان.

مرجان اشرفیزاده:

كاتب ومخرج سينمائي وتلفزيوني ايراني، حاصل على ماجستير في آداب المسرح من كلية السينما والمسرح في جامعة الفنون. احدى أبرز الأعمال التي كتبها “اشرفیزاده” نجاحه في مسلسل “مجد حياة واحدة”، مسلسل “الآخر”، وإخراجه فيلم “آبجي”. علاوة على ماسبق اشرفیزاده عمل على نطاق واسع في مجال الأفلام القصيرة.

دکتر محمدعلي مظاهري:

عالم نفس وأستاذ في جامعة شهيد بهشتي وعميد كلية التربية وعلم النفس في الجامعة نفسها. كما أنه عضو في جمعية علم النفس الإيرانية ومتخصص في علم نفس الطفل. مظاهري نشر العديد من المقالات في مجال علم النفس بالعديد من المجلات. كما أنه قام بتأليف العديد من الكتب في هذا المجال أيضا.

يشار إلى أن فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الدولي في إيران ICFF بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس حتى ال26 من الشهر ذاته لعام 2019 بعرض الأفلام الروائية الطويلة، الروائية القصيرة و أفلام الرسوم المتحركة الطويلة منها و القصيرة في مدينة إصفهان التاريخية.

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لمزيد من الإطلاع: https://en.icff.ir/

إدارة العلاقات العامة لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي باصفهان.