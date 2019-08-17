الجيش والحشد جسد واحد لا يمكن فصلهما

نقولها بصراحة وبصوت عاليا بوجه كل اعداء العراق وفي المقدمة دواعش السياسة من عبيد وخدم ال سعود وصدام ان الجيش الباسل والحشد الشعبي يشكلان القوة الامنية العراقية الوحيدة يشكلان جيش الشعب العراقي وبهذه الوحدة تكون جيش الشعب لا يمكن الفصل بينهما واي دعوة للفصل بين الجيش والحشد يعني ازالة القوة التي تحمي العراق وتدافع عنه يعني تحويل الجيش الى قوة تحمي الحاكم وعائلته والفاسدين واللصوص الذين حوله والعودة الى جيش صدام

بعد تحرير العراق في 2003 تأسس جيشا جديدا جيش يمثل العراقيين مهمته حماية العراق والعراقيين بعد حل جيش صدام الطائفي العشائري العائلي الا ان المشرفين على تأسيس الجيش العراقي الجديد لا يملكون الخبرة ولا التجربة الكافية وعدم اخلاصهم وصدقهم للمهمة التي كلفوا بها مما سهل للقوى المعادية وخاصة الصدامية الداعشية من اختراق هذا الجيش والوصول الى مناصب عالية فساد الفساد وكثر الفاسدون والذين في نفوسهم مرض فأدى الى نشر الفضائيين لهذا انهار و انهزم امام غزو داعش الوهابية والصدامية وتمكنت داعش من احتلال ثلث مساحة العراق وكاد يحتل كل العراق لولا الحشد الشعبي المقدس الذي تأسس بموجب الفتوى التي اصدرتها المرجعية الرشيدة الفتوى التي سماها مرشد الثورة الاسلامية في ايران بالفتوى الربانية ومن ثم اعتبار الحشد الشعبي جزء من القوات الامنية المسلحة فمنح الجيش الثقة والتفاؤل ومنحه القوة الاسطورية حتى وصفت انتصاراته ونجاحاته على داعش الوهابية الصدامية بالانتصارات الاسطورية المعجزة

المعروف ان القوات الامنية اصيبت بخسارة بانهيارها بهزيمتها امام غزو كلاب ال سعود الدواعش الوهابية والصدامية نتيجة للأختراقات الكثيرة والواسعة من القمة الى القاعدة من الدواعش الوهابية والصدامية والعناصر الفاسدة المنحرفة لهذا اسرعوا الى التعاون مع القتلة والمجرمين وسلموا الارض والعرض والمقدسات الى القتلة المجرمين الى كلاب ال سعود الدواعش الوهابية والصدامية واحتلوا اكثر من ثلث مساحة العراق وحاصروا بغداد ومدن الوسط

وظهر الحشد الشعبي المقدس وجعل من نفسه ظهيرا ودرعا لقواتنا المسلحة واعاد لقواتنا المسلحة الثقة والامل وتقدموا جميعا لصد الهجمة الظلامية الوحشية الوهابية المدعومة والممولة من قبل ال سعود وحرروا الارض والعرض والمقدسات وقبروا خلافتهم وبيعة العبودية ومن دعا اليها

من هذا يمكننا القول ان الجيش العراقي هو الذي تأسس بعد تحرير العراق في 2003 انه وحده الذي يمكن ان نطلق عليه عبارة الجيش العراقي لانه جيش العراقيين الاحرار يمثل كل العراقيين الاحرار الاشراف لا مكان فيه للعبيد للخونة والعملاء لا عودة لجيش صدام الذي هدم بيوت العراقيين ودفن العراقيين احياء في مقابر جماعية لا فرق بين طفل رضيع ولا شيخ كبير ولا امرأة ولاشاب

منذ تأسس العراق على يد الانكليز بني جيشا على باطل على اساس طائفي حيث ابعد الشيعة الذين يمثلون اكثر من65 بالمائة من العراقيين لان المجموعة الحاقدة على العراقيين التي كانت تخدم خلافة ال عثمان الظلامية التي كانت تكفر الشيعة وتعتبرهم غير عراقيين ومنعتهم من الدخول الى الكلية العسكرية وحرمتهم من اي عمل في دوائر الدولة واعتبرتهم مواطنين من الدرجة الثالثة يحق للدولة طردهم تهجيرهم من العراق من امثال هؤلاء عبد الرحمن النقيب ياسين الهاشمي عبد المحسن السعدون وغيرهم وهكذا ولد جيشا طائفيا مهمته حماية الحاكم وذبح العراقيين بعد ثورة 14 تموز عام 1958 حاول الزعيم عبد الكريم العمل على التغيير في تركيبة الجيش العراقي لكنه واجهة هجمة وحشية ظلامية ادت الى ذبحه وذبح الثورة وكل عراقي حر شريف في 8 شباط 1963 وعاد الجيش الى طائفيته حتى حوله صدام الى جيش عائلي خاص به ولعائلته مجرد خدم وعبيد له ولعائلته ولاقاربه ومن حوله والويل لمن لا يقر انه عبيد

ربما هناك من ينكر علي هذا الكلام ويقول هذا التعميم مرفوض وغير مقبول هناك في الجيش الشرفاء الاحرار

وانا لا انكر ذلك فهؤلاء لا حول لهم ولا قوة الويل لمن يتظاهر بالشرف والكرامة امام صدام او احد افراد عائلته فانه يذبح على طريقة المجرم خالد بن الوليد

من هذا يمكننا القول ان جيش ما قبل تحرير العراق في 2003 لا يمكن ان نطلق عليه عبارة الجيش العراقي بل انه جيش طائفي حوله صدام الى جيش عوائل ليس الا فكان ابناء المجيد والناصر والندى وتكريت ومن حولها اصحاب القيادات العليا ثم تاتي من بعدها الجبور والعزة والدليم وهؤلاء في الخط الثاني يقربهم ويبعدهم حزب مزاجه مرة يقرب العزة ومرة يبعدهم ويقرب الجبور الكل يجعلها في حالة رعب وخوف

لهذا على العراقيين ان يرفضوا جيش صدام والجيش الذي اسسه الهاشمي لانه جيش طائفي عشائري هدفه حماية الجلاد اللص الفاسد والتجاوز على العراقي الانسان الشريف الصالح

مهدي المولى