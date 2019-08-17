الصدر يوجه “امورا مهمة” لعبد المهدي: الاستمرار بهذا المنحى غير مقبول

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة مجموعة من “النصائح” الى رئيس مجلس الوزراء بما يخص عمل الحكومة العراقية وادارة الدولة.

وتضمنت النصائح اربع نقاط وجهها الصدر الى عبد المهدي بتغريدة له عبر منصات التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها “امور مهمة اوجهها لرئيس مجلس الوزراء كنصيحة اخوية ينتفع بها في عمله، وهي مطالب شعبية نادت بها المرجعية، والشعب معا، وانا له من الناصحين”، مستدركا القول ان “الاستمرار بهذا المنحى لا يكون مقبولا شرعا وعقلا، وغير مقبول شعبيا ايضا”.

ودعا الصدر عبد المهدي الى “الالتزام الكامل (بالاستقلالية) وعدم الميول لطرف دون آخر”، قائلا “وإلّا سيكون الانحراف عن الاستقلالية بمثابة بناء جديد (للدولة العميقة)”.

واضاف زعيم التيار الصدري ان “ملف الخدمات لا زال متلكئا ويكاد يكون معدوما، فنرجو من رئيس مجلس الوزراء السعي الحثيث والملموس لتفعيل الخدمات فقد تضرر الشعب كثيرا وما عاد الصبر على ذلك امرا هينا”.

ولفت الى انه “لم نرَ أيَّ تقدم بملف مكافحة الفساد على الاطلاق إلّا اللمم، وهذا السكون يكاد يكون إذنا بالفساد، فإذا صَدُقَ ذلك فسيُصبُّ علينا البلاءُ صباً، ولات حين مناص”.

واختتم الصدر نصائحه ذات النقاط الاربع بالقول إن “الحفاظ على هيبة الدولة، مؤسساتها الامنية، واستقلالية القرار العراقي، وعدم التردد في معاقبة من يعمل على اضعاف الاجهزة الامنية، ومعاقبة ذوي الانتماءات الخارجية ليكون العراق ذا سيادة كاملة”.