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العراق: كتل سنّية تنوي الانسحاب من تحالف «الفتح» خوفاً من العقوبات الأمريكية

بغداد ـ «القدس العربي»: قال مصدر رفيع لـ«القدس العربي» إن كتلا سنية تنوي الانسحاب من تحالف «الفتح»، بزعامة هادي العامري، خوفا من تعرضهم لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف أن «المخاوف أتت بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصيات سنية مقربة من الحشد الشعبي، وهددت بفرض مزيد من العقوبات»، مشيرا إلى أن «الكثير من الشخصيات السنية هم رجال أعمال ويمتلكون شركات وأموالا خارج العراق ما سيشكل خطراً على مصالحهم».
وتابع أن «الإدارة الأمريكية تحاول استهداف جميع الشخصيات المتحالفة مع قائمة الفتح لأجل عزل هذه القائمة وإبعاد كل الكتل والشخصيات المستقلة عنها، وبالتالي إضعاف تأثيرها في العملية السياسية».
وبين أن «انسحاب الكتل السنية من تحالف الفتح سيجعلها في مأمن من التعرض للعقوبات».

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