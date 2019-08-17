دعوات لتطوير منظومة الدفاع الجوي للعراق ليواكب دول الجوار

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي، السبت 17 آب 2019، حاجة العراق إلى تطوير منظومته للدفاع الجوي على غرار ما لدى دول الجوار والمنطقة ويواكب ما لديهم من أمكانيات وقدرات في هذا المجال.

وقال الاعاجيبي لوسائل اعلام إن العراق بحاجة لمنظومة صواريخ متطورة وأجهزة كشف ورصد “رادارات” حديثة تواكب ما يمتلكه محيط العراق الإقليمي سيما مع الضعف الذي يعانيه بدفاعاته الجوية، يرافق ذلك خلل في القوة الجوية متمثلاً بقلة أعداد الطائرات وقِدم الكثير منها وافتقارها للتقنيات الحديثة.

وقد دعا الاعاجيبي القائد العام للقوات المسحة إلى أن تولي هذا الملف اهتماما كبيرا يتناسب مع أهمية هذا القطاع في حفظ امن البلاد.

وكان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قد وجه بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية “الاستطلاع” و الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها” لجميع الجهات العراقية وغير العراقية، وحصر الموافقات بان تكون من القائد العام للقوات المسلحة حصراً، او من يخوله أصولياً.