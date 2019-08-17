رجل دين معروف في إقليم كوردستان يردُّ على شيخ سلفي تهجم على فنانة

انتقد رجل الدين المعروف في اقليم كوردستان ملّا فاتح شارستاني يوم الجمعة بشدة تهجم الشيخ السلفي ملّا “هلو حمه رشيد” على الفنانة “ماريا هورامي”.

وقال ملا شارستاني في تسجيل فيديوي بثه اليوم، إن “(هلو) يطلق لفظة كلبة على امرأة كوردية هورامية، وهل يعلم ما مدى بشاعة هذه اللفظة؟”

و وجه تساؤله الى “هلو” بالقول “هل أنا وانت نقبل على انفسنا ان تُشتم بناتنا بلفظة (كلبة)”؟، مردفا بالقول “لو كان لجراء الكلاب ألسن تنطق بها لتقدمت بشكوى ضدك امام المحكمة”.

وتابع شارستاني ان “النفس الانسانية محترمة واذا ما اقترفت ذنبا فهذا عند الله، واذا ما ارتكبت جريمة فهناك المحاكم”.

وكان “هلو” قد علق في تسجيل صوتي ارسلها لشخص على اغنية سجلتها هورامي في شارع وسط السليمانية قائلا “ما رأيتموه في منطقة سَهولَكَه، وما فعلته تلك “الكلبة” الهورامية على هواها، وكان يتقافز حولها أناس مثل القردة، لا تفعله حتى بائعات الهوى”.

واعلن “ملا هلو” استعداده للمثول امام القضاء بعد تهجمه على “هورامي”، معلنا “ندمه” وتراجعه عما تفوه به حيال ذلك.

واعلنت اسرة المغنية “ماريا هورامي” يوم الاربعاء انها ستقاضي الشيخ السلفي بتهمة “القذف والتشهير” بعد الاساءة التي وجهها لـ”ماريا” في تسجيل صوتي.

وماريا هورامي من مواليد السليمانية 1990. خريجة قسم الموسيقى من معهد الفنون الجميلة بالسليمانية ولديها مجموعة من الاغاني التي عليها اقبال داخل وخارج اقليم كوردستان.

أشعلت هذه الأوصاف المشينة والخارجة من فم رجل دين، شبكات التواصل الاجتماعي في كوردستان وفي مدينة السليمانية تحديداً، وحرّكت شخصيات فنية وثقافية ومنظمات للمجتمع المدني للوقوف دفاعاً عن ماريا والفنون والبهجة. لم يقتصر الدفاع على الأوساط الفنية والثقافية فحسب، بل شملت عدداً كبيراً من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وذلك من خلال إعادة نشر الأغنية على “يوتيوب” و”فيسبوك” و”تويتر” ومشاركتها بين الأصدقاء، فضلاً عن كلمات ومواقف تضامنية مع الفنانة.

قالت مجموعة من منظمات المجتمع المدني إنها ترفع دعوى قضائية ضد السلفي المذكور، وأكدت عائلة ماريا أيضاً أنها ستلجأ إلى القضاء. وكتب المخرج والفنان المسرحي رزكار أمين على صحفته في “فيسبوك” أن الرد الأفضل والأحسن على الكلمات المشينة التي قالها السلفي هَلو محمد رشيد، هو أن نحول المكان الذي صُوّرت فيه الأغنية مكاناً للرقص اليومي.