اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، السبت، عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مختلفين في بغداد.

وذكرت امانة بغداد في بيان أن “الامانة بينت انه وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الالي والبشري في الامانة تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية ضمن حي الفرات جنوب بغداد”.

وبين أن “الموقع الاخر فتمثل في رفع الكتل الكونكريتية عن الطريق الخدمي المحاذي للطريق السريع محمد القاسم من جهة حي الشماسية في الاعظمية شمال بغداد لتباشر بعد ذلك بلديتي الرشيد والاعظمية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقعين المغلقين منذ سنوات طويلة”.