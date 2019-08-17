Posted on by

رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مختلفين في بغداد

اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، السبت، عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مختلفين في بغداد.

وذكرت امانة بغداد في بيان أن “الامانة بينت انه وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الالي والبشري في الامانة تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية ضمن حي الفرات جنوب بغداد”.

وبين أن “الموقع الاخر فتمثل في رفع الكتل الكونكريتية عن الطريق الخدمي المحاذي للطريق السريع محمد القاسم من جهة حي الشماسية في الاعظمية شمال بغداد لتباشر بعد ذلك بلديتي الرشيد والاعظمية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقعين المغلقين منذ سنوات طويلة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close