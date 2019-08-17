سيادة المطران عطا الله حنا : ” ان رسالة مسيرات العودة هي رسالة الثبات والصمود والتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة “

القدس – وجه سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح اليوم السبت التحية للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة والتي تشرف على مسيرات العودة .

وقال سيادة المطران في حديث اذاعي صباح اليوم بأن مسيرات العودة انما هدفها هو الاعلان والتأكيد على ان شعبنا الفلسطيني متمسك بحقوقه وثوابته لا سيما حق العودة الذي هو حق ثابت لا يسقط بالتقادم .

ان رسالة مسيرات العودة انما هي نداء موجه الى كافة الاحرار من ابناء امتنا العربية وكافة اصدقائنا في مشارق الارض ومغاربها بأن الفلسطينيين مهما حوصروا وتم التآمر على قضيتهم واستهدافهم والضغط عليها فهم متشبثون بانتمائهم لهذه الارض والقدس قبلتهم وعاصمتهم وحاضنة اهم مقدساتهم الاسلامية والمسيحية .

اننا نوجه التحية لمسيرات العودة مؤكدين بأن الرسالة التي يطلقها شعبنا من خلال هذه المسيرات انما هي تأكيد على التشبث بالارض والهوية والقدس والمقدسات ورفض صفقة القرن وكافة المشاريع المشبوهة الهادفة الى تصفية قضيتنا الوطنية.

كل التحية لاهلنا في قطاع غزة الذي يحاصرون ويُجوعون ولكن ارادتهم لم ولن تنكسر وهم مدرسة في الثبات والصمود والانتماء لهذه الارض المقدسة .

فمن القدس نبعث بتحيتنا ووفائنا لمسيرات العودة مستذكرين الشهداء ومتمنين الشفاء للجرحى ومطالبين بأن يزول هذا الحصار الظالم الذي جعل من غزة العزة اكبر سجن في العالم .

الفلسطينيون لن يستسلموا للمؤامرات والضغوطات مهما اشتدت حدتها لا بل المؤامرات التي تستهدف عدالة قضيتنا لن تزيدنا الا صمودا وثباتا وتشبثا بحقوقنا حتى ينعم شعبنا بالحرية والعودة وحتى تعود الحقوق السليبة الى اصحابها .