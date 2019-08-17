شرطة البصرة :80% من المخدرات تدخل عبر المنافذ الإيرانية

كشف قائد شرطة محافظة البصرة، السبت، عن أن 80% من المواد المخدرة تدخل العراق عبر المنافذ الإيرانية، فيما حذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق من تفاقم ظاهرة المخدرات في المجتمع.

وقال قائد شرطة البصرة ،رشيد فليح في تصريح صحفي إن “80% من المخدرات التي تنتشر في الأسواق العراقية تدخل من إيران عبر مهربين إيرانيين لهم صلات مع تجار عراقيين”.

من جانبه قال عضو المفوضية فاضل العزاوي، في تصريح صحفي إن “السنوات الثلاث الماضية شهدت اتساعاً ملحوظاً في ظاهرة تعاطي المخدرات والمتاجرة بها”، مبينا أن “معظم أنواع المخدرات دخلت مؤخرا السوق العراقية بعد أن كان المتداول منها نوعين فقط هما الأفيون والحشيشة”.

وأوضح العزاوي أن “السجون العراقية تضم أكثر من 7 آلاف محكوم وموقوف في قضايا تعاطي المخدرات وتجارتها، من بينهم 125 امرأة”، مشيرًا إلى “عدم وجود فصل بين تجار المخدرات والمتعاطين ما يشكل خطراً بخلق تجار مخدرات في المستقبل”.