صالح يبحث مع الحكيم المستجدات السياسية والأمنية في البلاد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، المستجدات السياسية والأمنية مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان إن صالح استقبل الحكيم في مكتبه ببغداد “وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وسبل دعم تنفيذ البرنامج الحكومي”.

وأكد صالح، بحسب البيان، على “أهمية تكثيف الحوار السياسي البنّاء بين جميع القوى والأطراف العراقية، ودعم الحكومة لتنفيذ برنامجها، وتطوير الأداء العام في الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية”.

وأشار إلى أن “التحديات التي تواجه العراق سواء في مستوى تقديم الخدمات التي يستحقها الشعب العراقي، أو التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على أمن البلاد واستقرارها، يتم التصدي لها من خلال روح التآزر والعمل المشترك”.

وشدد صالح على أن “العمل السياسي الوطني سواء من داخل الحكومة أو خارجها يصب في المحصلة في خدمة العراق وشعبه وتطوير الآليات الديمقراطية”.

بدوره أعرب الحكيم عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة بناء مؤسسات الدولة الحديثة التي تلبي طموحات الشعب العراقي وتطور النظام الديمقراطي.