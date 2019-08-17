طلب نيابي لاستضافة عبد المهدي في جلسة طارئة للبرلمان بسبب سوء الخدمات

طالب رئيس تحالف سائرون في ديالى برهان المعموري، السبت، بعقد جلسة برلمانية طارئة لبحث أسباب تردي الواقع الخدمي في البلاد، مشددا على ضرورة استضافة رئيس مجلس الوزراء فيها.

وقال المعموري في بيان انه “بعد اقترابنا من مضي سنة كاملة على تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي، إلا إننا كممثلين للشعب العراقي لم نلاحظ أي تطور بمختلف الملفات الهامة في البلاد”، مبيناً ان “المواطن لم يلمس لحد الآن أي تقدم يذكر في ملف الخدمات أو الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة وغيرها من الملفات”.

واضاف المعموري ان “من أهم الملفات التي تشهد تردياً واضحاً هو الملف الخدمي الذي يعتبر من الملفات التي تلامس حياة المواطن وتسبب في معاناته على مدى عقود طويلة من الزمن”، لافتاً إلى إن “هنالك تعمد من قبل المتصدين لهذا الملف للاستمرار في أذية أبناء الشعب العراقي وعدم توفير أبسط الخدمات له”.

وتابع المعموري ان “الإمكانيات التي تتمتع بها البلاد والمردودات المالية التي تدخل إلى خزينة الدولة قادرة على تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة وبمواصفات تقنية علمية متطورة”، موضحا ان “مافيات الفساد واستشراء ظاهرة المحسوبية هما من أهم الأسباب التي أدت إلى التراجع الخطير في هذا الملف الحساس”.

وتساءل المعموري “ألا يستحق أبناء الشعب العراقي الصابر المضحي أن ينعم بالخدمات بعدما عانى الأمرين طوال الفترات الماضية”، مطالباً في الوقت ذاته رئاسة مجلس النواب بـ”القيام بواجبها الوطني والدعوة إلى عقد جلسة طارئة يستضاف فيها رئيس مجلس الوزراء لكشف المقصرين أمام الراي العام ومحاسبتهم”.