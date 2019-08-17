عمليات عسكرية ضد خلايا داعش في العراق

أطفال عراقيون يلهون في الموصل وسط آثار الدمار (أ ف ب)
واشنطن، بغداد – واس، د ب أ
السبت 16 ذو الحجة 1440هـ – 17 أغسطس 2019م
أعلنت الولايات المتحدة عن شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي في العراق بالتنسيق مع الجيش العراقي. وقالت القيادة الوسطى الأميركية في تغريدة على تويتر: إن “جنوداً أميركيين من اللواء القتالي الأول بالفرقة 101 المحمولة جواً، يقومون بمهمة ضد مواقع لداعش بالقرب من مطار القيارة، وذلك للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة” للتنظيم الإرهابي.
وأعلن العراق استعادة جميع أراضيه التي سيطر عليها داعش في العام 2014، عقب حملات أمنية بدعم من التحالف الدولي، إلا أن التنظيم لا يزال قادراً على شن هجمات خاطفة عن طريق حرب العصابات بحسب تقارير عراقية – أميركية.
من جانبه، ذكر بيان للحشد الشعبي العراقي الجمعة، أن أحد عناصره قتل وأصيب آخر في هجوم شنته عناصر تنظيم داعش على إحدى القرى التابعة لقضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى. وأوضح بيان لإعلام الحشد الشعبي أن قوات تابعة للحشد الشعبي أحبطت في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية هجوماً لتنظيم داعش على قرية جميل بيك في قضاء خانقين، وجرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، أسفر عن مصرع أحد عناصر الحشد وإصابة آخر بجروح.
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