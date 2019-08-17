فرصة الاستفادة المتاحة من النفور الداعشي في المناطق الغربية

بقلم مهدي قاسم

في إحدى مقالاتي السابقة تطرقتُ إلى ضرورة الاستفادة من

النفور العام ــ و ليس المطلق ــ إزاء عصابات داعش في المناطق الغربية و الموصل و غيرها ، لوصول غالبية هؤلاء السكان إلى قناعة مفادها إنها ــ أي عصابات داعش الإجرامية ــ كانت السبب المباشر و الرئيسي في مظاهر و مشاهد الخراب و الدمار الشاخصة كجروح نازفة في المناطق

، إضافة إلى النزوح والهجرة الجماعية الشاقة والقاسية و الأمراض المعدية ، فضلا عن المعاناة الفظيعة لملايين من سكان هذه المناطق ، فكفَّوا ــ ليس كلهم و لكن في غالبيتهم ــ عن تقديم الدعم و العون أو الاحتضان لهذه العصابات الهمجية ، و ربما هذا هو السبب الذي قلت

فيه هجمات و نشاطاتها داعش في هذه المناطق لتظهر بشكل أكثر كثافة و عنفا في مناطق الشمال : “المتنازع عليها ” ( ربما بتساهل أو تواطؤ مقصودين من قبل بيعض الأطراف هناك ، و ذلك بهدف زعزعة الأوضاع في هذه المناطق ، للمطالبة بعودة الأسايش إلى تلك المناطق التي أخرجتها

منها قوات الجيش في عهد حكومة حيدرالعبادي ) ، فقلنا آنذاك و نعيد تكراره الآن أيضا فيما تتعلق المسألة في المناطق الغربية و الموصل ما معناه وفحواه الواضحين :

ـــ يجب على الحكومة العراقية الإسراع في إعادة إعمار

تلك المناطق التي تضررت بسبب المعارك مع عصابات داعش الإرهابية ، ودُمر بعضها إلى حد كبير، وضرورة تأهيل البنى التحتية شبه المدمرة وباقي مرافق ومؤسسات الدولة من مدارس و جامعات و مستشفيات و مستوصفات و كذلك تبليط طرق بين مدن وبلدات ضمن شبكة مواصلات جيدة و غير

ذلك ، فضلا عن تقديم خدمات ضرورية وأساسية من ماء وكهرباء و رعاية صحية وتعليمية نوعية أو مقبولة في حدها الأدنى ، وهو الأمر الذي كان ولا زال يعني القيام بتنفيذ أو تحقيق الآف من مشاريع و إنشاءات استثمارية و تحديثية في مختلف المجالات والحقول ، ومن خلالها تشغيل

الآف من الأيدي العاملة من شباب عاطلين عن العمل منذ فترة طويلة ، حالهم في ذلك حال باقي مناطق العراق ، حيث تنهش أحاسيسهم و قلوبهم أنياب القلق و الفراغ الشاسع والكبير و كذلك مشاعر الخزي القوية بسبب شعورهم بأنهم لا زالوا عالة على عائلاتهم و أهلهم ، بينما تجري

في أثناء أو مقابل ذلك محاولات ” أصطيادهم ” من قبل ساسة طائفيين و رجال دين متعاطفين مع عناصر تكفيرية و أخوانجية أو سلفية بهدف تجنيدهم في صفوف عصابات إرهابية مجددا ، لا زالت تتواجد على شكل خلايا مختفية ربما تكون موجودة في مناطق عديدة من غرب و شمال العراق، تنتظر

دورها المناسب في تنفيذ عمليات هجوم و مداهمات مباغتة..

نقول كل هذا : لأن تشكيلات الحشد الشعبي قد استطاعت أن

تستوعب و تشغّل مئات الآف من شباب مناطق الوسط و الجنوب الذين كانوا عاطلين عن العمل قبل تشكيل قوات الحشد ، و باتوا الآن أصحاب وظائف و رواتب بل وأصحاب سلطة غير مباشرة أيضا ، بينما في مقابل هؤلاء ، أي بنفس هذا العدد الكبير والهائل من جيش العاطلين عن العمل في

المناطق الغربية والموصل وغيرها لا زلوا بدون عمل أو مصدر عيش مضمون ، الأمر الذي ربما قد يدفع بعضهم بعد انتظار طويل وممل و يأس مديد إلى استجابة لإغراءات الإرهابيين و بتحريض و تشجيع من قبل متعاطفين ومؤدين للقوى الإرهابية و الصائدين في مياه عكرة ، وما أكثرهم

في العراق في الوقت الراهن ! ..

لترجع حليمة إلى عادتها القديمة على صعيد تزايد الأعمال

الإرهابية و تصاعدها يوما بعد يوم ، مع سقوط أعداد جديدة و جديدة من ضحايا أبرياء من مدنيين مسالمين ..

وهو الأمر الذي يروق جدا للطائفيين المهووسين من كلا الطرفين

و الذين ــ بسبب قلوبهم المحتقنة ببغض الطائفية المزمن ــ لا يعجبهم العيش في وطن واحد ، إنما في دويلات تحكمها عائلات و أسر ” مقدسة ” وأقطاعية متوارارثة ” و عشائرية ذات ماركة 56 ” للبيع أشلاء العراق في أسواق النخاسة المفتوحة على مصراعيها ليلا و نهارا في أكبر

عمليات دعارة سياسية و خيانات وطنية مطلقة ومعلنة على الهواء الطلق بدون أي خوف أو وجل من حساب و عقاب ..