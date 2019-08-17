قبل مباراة ريال مدريد اليوم .. لعنة الإصابات تعاقب زيدان

سلطت صحيفة “ماركا” الإسبانية، السبت، الضوء على كثرة الإصابات في فريق ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد سيلتا فيجو في أولى جولات الدوري الإسباني.

ويستعد نادي ريال مدريد لملاقاة نادي سيلتا فيجو مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الدرجة الأولى الإسباني “الليجا”، على ملعب بالايدوس معقل الفريق الثاني.

وأكدت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني يعاني من مشكلة كبيرة وهي الإصابات، حيث سيتفقد اللوس بلانكوس هؤلاء ضد سيلتا فيجو بسبب الإصابات، إدين هازارد وماركو أسينسيو ووفيرلاند ميندي ورودريجو جوس وربما إبراهيم دياز.

وأشارت إلى أن إبراهيم دياز كان أول المصابين ومن ثم جاءت قائمة واسعة ضمت ماركو أسينسيو ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي وتيبو كورتوا ولوكا مودريتش ورودريجو جوس وسيرجيو راموس وإدين هازارد، والأسوأ كان أسينسيو الذي سيفتقده ريال مدريد طوال الموسم بعد العملية الجراحية التي أجراها بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الخارجي للركبة.

وذكرت أن مع الصفقات الجديدة تعرض الجميع لإصابات مختلفة بإستثناء المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، حيث توقف الفرنسي فيرلاند ميندي عن العمل لمدة 20 يوماً بسبب إصابة في العضلات ولن يكون متواجداً في مواجهة سيلتا فيجو وهو نفس الشيء بالنسبة لهازارد ورودريجو، بينما تعرض لوكا يوفيتش لإصابة في الكاحل الأيسر تسببت في غيابه لمدة أسبوعين، وبالإضافة إلى ذلك غاب أيضاً بسبب الإصابات راموس عن ودية روما ولوكا مودريتش وكورتوا عن لقاء سالزبورج.انتهى