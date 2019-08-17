ما هو الفرق بين أهل السنة والشيعة؟حسب وجهة نظر ابن باز الوهابية

نعيم الهاشمي الخفاجي

نقلا عن موقع مفتي السعودية ورئيس المؤسسة الدينية الوهابية مفتي النظام في المملكة العربية السعودية والمقرب من ملك السعودية حيث وجه أحد اتباع هذا الشيخ إليه السؤال التالي

سمعنا يا سماحة الشيخ أنك تقول بأنه ليس هناك فرقٌ بين أهل السنة والشيعة إلا ببعض الفروع، فهل هذا صحيح أم لا؟ وهل هناك فعلًا فرقٌ بين أهل السنة والشِّيعة؟

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فكان جواب الشيخ الهمام مخيبا الآمال فهو ينتقص من جزأ كبير من نسيج الشعب السعودي والذين يحملون الجنسية السعودية ويقيمون في ارض الجزيرة العربية منذ عهد صدر الاسلام الاول ولم يكون هؤلاء المواطنين طارئين ولم يأتوا مع العمالة الآسيوية القادمة من جنوب شرق آسيا بل إن هؤلاء المواطنين جذورهم ضربت بالجزيرة العربية لعصر ماقبل الاسلام، الشيعة السعوديون من اصل القبائل العربية ويفترض في المملكة العربية السعودية أن يعون خطورة إصدار الفتاوي من قبل المؤسسة الدينية الحاكمة التي تكفر المواطنين السعوديين الشيعة، كان جواب الشيخ ابن باز كالتالي

الشيخ:( هذا من العجائب، هذا كذبٌ وافتراءٌ -نسأل الله العافية- هذا كذبٌ، ولم يصدر مني هذا الكلام، ولا قريب من هذا الكلام، بل بيننا وبينهم مثل ما بين السماء والأرض، ولا سيما بينهم وبين الرافضة، الرافضة والنُّصيرية وأشباههم طوائف باطنية)ا

ياسبحان الله ياسبحان الله يا ابن باز ولماذا كل هذا الانفعال والحقد المذهبي البغيض يفترض بشيخ يشغل منصب مفتي دولة كبيرة ومقرب من ملك السعودية أن يضع الله نصب عينه ويتقي الله في انصاف مواطنيه وعدم تكفيرهم ويقول (

والشيعة أقسام، هم ليسوا قسمًا واحدًا، أقسام كثيرة، وفِرَقٌ كثيرة، حتى ذكرهم شيخُ الإسلام اثنتين وعشرين فرقة) شيخ اسلامكم ابن تيمية هلك قبل أكثر من ثمان قرون من الزمان والعالم اليوم أصبح أشبه بقرية صغيرة وإذا كان ابن تيمية يبني أحكامه وفتاويه على السماع اليوم بفضل الصحافة والانترنت انكشفت الحقائق واتضحت عقائد الجميع، اقول مشكلة شيوخ الوهابية في السعودية يعتبرون كلام ابن تيمية نص مقدس لا يمكن مخالفته وإن كانت آرائه خاطئة

واردف ابن باز قائلا فقد قسم الشيعة ابن تيمية (الشيعة، هم أقسام، بعضهم ضالٌّ، وبعضهم يُفضّل عليًّا فقط على عثمان، وبعضهم يُفضله على الصديق وعمر، لكن لا يسبُّون، ولا يعبدون عليًّا، ولا يغلون فيه، هؤلاء شيعة، لكن أمرهم سهل، لا يضرُّهم ذلك من جهة الدين، وإن كانوا قد أخطأوا في مخالفة أهل السنة في التفضيل، لكن لا يضرُّهم مثل ضرر الطوائف الأخرى)من هم هؤلاء الشيعة وما هي اسمائهم هل تستحي أن تسميهم الا يكفي تضليل ودجل وكذب

واردف ابن باز قائلا (

ومنهم مَن يسبُّ معاوية، وهؤلاء أيضًا قد أخطأوا وغلطوا، وعليهم إثم ذلك،)

هههه أعلنها يا ابن باز انتم تعتبرون عدو الله معاوية ولي من أولياء الله الصالحين رغم أن كتب صحاحكم تقول إن من سب علي فقد سب محمد ص ومن سب محمد فقد سب الله عز وجل، ايضا ترون حديث عمار تقتله الفئة الباغية لذلك صدق الشيخ السعودي الوهابي السابق والمحكوم بالإعدام الشيخ حسن بن فرحان المالكي عندما قال مخطا من يعتقد أن الوهابية خوارج وانما هم اتباع معاوية بن أبي سفيان

ويقول الشيخ ابن باز (ومنهم مَن يسبُّ عائشة كذلك) هههههه أن شر البلية مايضحك لماذا كل هذا الافتراء الشيعة لم يسبوا عائشة واذا كان السب كفر لمعاوية سب وشتم وقاتل علي بن ابي طالب ع وانتم ترون أحاديث عن رسول الله محمد ص يقول من شتم عليا فقد كفر فما حكم من شتم الامام علي ع وخرج ضده وقاتله في ساحات الحرب؟

ثم يقول ابن باز(، لكن فيهم طوائف باطنية، يعبدون عليًّا، ويعبدون أهل البيت،) الشيعة الان الموجودون بالعالم هم الجعفرية الامامية الاثنى عشرية وهم شيعة إيران والعراق ولبنان وشرق السعودية وحمص وحلب ودمشق وافغانستان وباكستان والهند، ويوجد شيعة ويديه موجودون في اليمن الشمالي وفي عسير ونجران وخميس مشيط السعودية، والشيعة الزيدية لايلعنعون ابي بكر وعمر وعثمان ويترضون عليهم ورغم ذلك شنيتم عليهم الحرب وقلتم أنهم فرس ايرانيين؟؟؟؟؟؟؟ وهناك فرقة الاسماعيلية ولهم وجود باليمن وعسير السعودية وبعض اماكن حماة السورية ولهم حكومة اقليمية في حيدر اباد الهندية تجاوز عددهم ٤٠ مليون مسلم شيعي اسماعيلي وعنده قادة اسماعيلية حكموا باكستان واخرهم عمران خان الحالي، اما النصيرية فهم العلويين لهم وجود في سوريا وتركيا والكثير منهم غير في اتجاه المذهب الشيعي الجعفري الامامي الاثنى عشري،

ويقول ابن باز( ويستغيثون بهم، وينذرون لهم، ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب، ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويُكفِّرونهم، ويقولون: إنهم ظلموا عليًّا وأخذوا عنه الولاية، إلا النفر القليل من أصحاب النبي لا يسبُّونهم: كعمار وسلمان والمقداد بن الأسود ونفر قليل.

فالحاصل أن الشيعة أقسام،)هههههه كلام خلط أوراق وكذب بدون اي دليل الأئمة اعلنوها صراحة أن رسول الله محمد ص أخبره جبرائيل عن الله بما يحدث من بعده والرسول محمد ص اخبر الامام علي ع بذلك والامام علي ع ابلغ بنيه والأئمة الاثنى عشر الذين تلوه بما حدثت بذلك رسول الله محمد ص عن جبرائيل ع فلماذا كل هذا الكذب والدجل والتدليس ويقول ابن باز( وبينهم وبين أهل السنة فرقٌ بعيدٌ، خصوصًا الباطنية منهم: فأهل السنة يُوالون الصحابة، ويُحبُّونهم، ويترضون عنهم، ويعتقدون أنهم أفضل الأمة، وخير الأمة، والرافضة والنُّصيرية وأشباههم بضدِّ ذلك، وأهل السنة يعبدون الله وحده، ويقولون: الغيب لله، لا يعلمه إلا الله، والرافضة والباطنية بخلاف ذلك، فالفرق عظيمٌ جدًّا، ومَن أراد ذلك فليُراجع ما كتبه الناسُ في هذا، مثل: “منهاج السنة” لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل: “وجاء دور المجوس” لعبدالله محمد غريب، ومثل الكتب الأخرى: كتب الشيخ حافظ إحسان وغيره ممن كتب في هذا الباب، وفي هذا كتابات كثيرة)هههه أن شر البلية مايضحك مؤلف كتاب وجاء دور المجوس كاتب فلسطيني طبع كتابه صدام الجرذ بزمن الحرب التي شنها صدام ضد إيران والكتاب كتب في اسم مستعار كل ماذكر به فهو كذب والدليل الكثير من علماء ومثقفي ومشايخ السنة عندما قرأوا الأكاذيب التي سوقها الوهابية ضد الشيعة وجدوا عكس ذلك عندما تحاوروا مع الشيعة وتشيعوا ونضع للقراء صفحة بها مؤلفات 130 عالم ومثقف وكاتب سني تشيعوا والفوا كتب للدفاع عن الشيعة وفضح زيف الافتراءات التي وجهت لشيعة ال البيت ع

.http://www.aqaed.com/mostabser/

الفرق بين الفكر الشيعي والفكر الوهابي الذي يحمل اسم أهل السنة فرق شاسع الارهاب الوهابي أشاع القتل والذبح بطول الكرة الأرضية وعرضها والذي ذبح الأطفال والنساء من جميع الديانات السماوية والوضعية مضاف لذبح وقتل كل مسلم لا يعتقد بعقائد الوهابية المتمثلة في عقائد أصنام الارهاب المتمثلون في أحمد بن تيمية وابن عبدالوهاب والمشايخ الغلمان من مفاقس فروخ الارهاب في معامل تفقيس بيوض الإرهاب بالمؤسسات الوهابية الخليجية

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.