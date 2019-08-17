نائب: سياسيون مدفوعو الثمن استغلوا “الجثث المجهولة” لاستهداف أمن بابل

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، السبت، إن هناك محاولات من بعض السياسيين المدفوعين الثمن حاولوا استهداف أمن بابل من خلال استغلال الجثث المجهولة.

وأشار البعيجي في بيان إلى أن “أهل بابل متماسكين فيما بينهم، وبجميع طوائفهم، ولن يتأثروا ببعض التصريحات والتدخلات من قبل جهات تحاول أن تبث سمومها على أهلنا في المحافظة من خلال تصريحات طائفية تعيدنا الى المربع الأول”.

وأضاف: “مع الأسف الشديد هناك محاولات من بعض السياسين المدفوعين الثمن حاولو من خلالها استهداف أمن المحافظة من خلال استغلال الجثث المجهولة الهوية وقد بات محاولتهم بالفشل بعد أن ثبت للجميع أن هذه الجثث منذ زمن طويل متواجدة في الطب العدلي ومن أماكن متفرقة تعود الى عام 2016”.

وأوضح أن “محافظة بابل امنة وتشهد استقرارًا أمنيًا عاليًا جدًا بفضل أهلها المتكاتفين جميعًا فيما بينهم والجميع يشهد بهذا الأمر خصوصًا وأن محافظة بابل هي بوابة المحافظات الجنوبية والشمالية وتشهد إقبال من جميع المحافظات ولا تتاثر بهكذا تصريحات صفراء تهدف الى ضرب السلم المجتمعي في المحافظة”.

وتابع: “لن نسمح لكل من يحاول استهداف أمن محافظاتنا، وأن اهل بابل متماسكين مترابطين فيما بينهم لن تؤثر عليهم هكذا محاولات طائفية من بعض السياسين الذين يتاجرون بدماء الشعب”.