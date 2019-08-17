نجم ليفربول يهدد كلوب بالرحيل عن النادي

يواجه مدرب نادي ليفربول يورجن كلوب، مشكلة مع أحد نجوم الريدز في المرحلة المقبلة، بسبب نسبة مشاركاته القليلة، ورغبته الكبيرة في الحصول على فرصة مناسبة بمباريات الفريق.

وكشف السويسري شيردان شاكيري، نجم ليفربول، عن احتمالية رحيله عن الريدز، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، فإن بوادر مشكلة تلوح في الأفق قد تظهر ليورجن كلوب، المدير الفني، بعدما أكد شاكيري (27 عامًا) أنه غير سعيد بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وبدأ شاكيري 11 مباراة فقط من أصل 38 خاضهم الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، ولم يشارك في مواجهات مانشستر سيتي ونورويتش وتشيلسي في الموسم الجاري.

وبدأ كلوب في الاعتماد على الثنائي تشامبرلين وأوريجي، في القوام الأساسي للفريق، حيث بدأ الأول يستعيد لياقته كاملة، بعد فترة غياب استمرت عامًا كامل، فيما يعيش الثاني أفضل فتراته، منذ هدفيه في شباك برشلونة الموسم الماضي.

وأخبر شاكيري، مدربه يورجن كلوب، باحتمالية رحيله عن ليفربول هذا الصيف، إذا لم يتحسن الوضع، ويعود للمشاركة.

وقال شاكيري في تصريحات نقلتها “صن”: “أشعر بخيبة أمل لأنني غائب عن المشاركة منذ فترة.. لا يوجد لاعب سعيد بجلوسه على مقاعد البدلاء”، مضيفاً أن “أود الحصول على مزيد من وقت اللعب.. أريد تقديم ما لدي في الملعب، ومن ثم الحكم على مستواي”.

وعن مفاوضاته مع موناكو وجالطة سراي، قال: “ليس لدي أي فكرة عن مصدر هذا الكلام”، ماضياً بالقول “لا أعرف أي شيء عن العروض من تلك الأندية”.