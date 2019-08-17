نصر الله: لدينا اكثر من جبهة مقاومة في عدد من دول المنطقة بينها العراق

قال الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الجمعة إن هناك اكثر من جبهة مقاومة في المنطقة تتمثل ببلاده، وفلسطين، وسوريا، والبحرين، والعراق، واليمن، وإيران تقف ضد اسرائيل.

وذكر نصر الله في كلمة له وجهها الى انصاره بمناسبة الذكر السنوية الـ13 على حرب اسرائيل في تموز بعام 2006، انه “اردوا بهذه الحرب انهاء كل حالات المقاومة في تلك البلدان”.

واضاف ان “الاستناد الى محور المقاومة سينهي حرب اليمن ويمنع حربا كونية في سوريا وسوف يمنع العراق من العودة الى الهيمنة الامريكية ويبقى الى اهله”.

وشدد نصر الله بالقول ان “الحرب على ايران يعني الحرب على كل محور المقاومة ويعني ان المنطقة ستشتعل”.