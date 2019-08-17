يا شيعة.. (الحشد يقتلكم بسلاحه المنفلت).. و(الجيش العراقي..مرتزق بقتاله بالنيابة عن العرب)

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع بمحورين مرتبطين.. لإيصال رسالة لكل شيعي عربي.. ولكل ابناء وسط وجنوب ارض الرافدين مهما كان معرفه وهويتهم..

وقبل البدء.. لنتفق.. على مصطلح متفق عليه.. (القتال بالنيابة).. بوصفها (بالارتزاق.. ومن يقوم بذلك بالمرتزقة).. فمن يقول اقاتل بالنيابة عن احد تلك الجهات .. مثلا.. (الامة العربية، البوابة الشرقية للوطن العربي.. الامة الاسلامية، الخلافة الاسلامية، الجمهورية الاسلامية في ايران، البوابة الغربية لدولة ولاية الفقيه الاسلامية الايرانية بحدودها للمتوسط والمندب.. التي تعلن ان خمس عواصم عربية.. تحت هيمنة المرشد الايراني).. كلها بخط واحد.. (مرتزقة مع سبق الاصرار والترصد).. ومن يدعو لالغاء وجود العراق كدولة وجعله (اقليم او ولاية تابعة لدول اخرى بحجج اديولوجية).. مثلا كما حصل من احداث تاريخيا.. حيث ارادت :

(جعل العراق جزء من مصر كاقليم تابع للقاهرة باسم الجمهورية العربية المتحدة التي يتزعمها المصري جمال عبد الناصر).. (جعل العراق ولاية تابعة لولاية الفقيه الاسلامية الايرانية بزعامة الايراني خامنئي).. (جعل العراق ولايات تابعة لدولة الخلافة الاسلامية – داعش).. او جعل العراق (اقليم تابع للمملكة الهاشمية المتحدة) التي تتزعمها عائلة من اصل حجازي .. اليس كل ذلك خيانة.. ام هناك خلافة على ذلك؟ فتشرعن الخيانة باسم (العقيدة القومية حينا، والعقيدة المذهبية حينا..والعقيدة الدينية حينا.. والعقيدة الاديولوجية حينا، والعقيدة العائلية.. حينا اخر)؟

وجهرت باخطر من ذلك برفضها شعار (نفط العراق للعراقيين، والعراق لاهله)..حيث اعتبر الاسلاميين والقوميين معا (بان هذا شعار مرفوض..).. وطالبوا بشعاراتهم (نفط العراق للعرب، والعراق للعرب) ولا يقصدون عرب العراق بل للاجانب من العرب الغير عراقيين من المحيط للخليج باسم (القومية).. ولتبرير تدخلات المصريين والسوريين وغيرهم بالشان العراقي..

والاسلاميين رفعوا شعار (نفط العراق للمسلمين، والعراق للمسلمين).. لتبرير هيمنة الافغاني والمصري والشيشاني والاردني والتونسي ..الخ على رقاب اهل العراق باسم (الخلافة الاسلامية وكلنا مسلمين).. و(تبرير هيمنة قاسم سليماني ومسجدي وخامنئي الايرانيين.. على مصير اهل العراق.. باسم ولاية الفقيه الاسلامية الايرانية وحماية المذهب)؟؟

المحور الاول:

حول تصريحات (حسين الناصري) عضو شورى (حركة النجباء الاسلامية- الموالية لايران) التي تتبع جهارا وعلنا وهذا ليس (اتهام من قبلي).. فهي من تصرح به.. بولاءها (لحاكم ايران خامنئي) القائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايراني.. (صح لو خطأ)؟؟

فتصريحات (الناصري).. والذي لا اعرف (نحن العرب الشيعة.. نعرف باللقابنا).. التي نتمي لها عشائريا وقبليا.. اما (العجم فيعرفون بالمدن) .. (كالسستاني من سستان.. والاصفهاني من اصفهان، والعاملي من جبل عامل في لبنان)؟؟ السؤال (حسين الناصري) لماذا لا يعرف بلقبه؟؟ ام هذا (لقبه الحركي عند اطلاعات الايرانية او المخابرات الايرانية او الحرس الثوري الايراني)؟؟ فالافتخار لدى امثال الناصري هو (بما يلقبه به الايرانيين).. (ام ان هناك عشيرة باسم البو ناصر مثلا بالناصرية ونحن لا نعلم)؟؟

المهم في القول.. نقول لحسين الناصري .. هل ان الجيش العراقي مرتزقة لانه يستلم راتب (1000 دولار)؟؟ كل شهر؟؟ يعني جيوش العالم كله مرتزقة لانها تستلم رواتب ومنها الجيش الايراني.. واليس مليشة الحشد تستلم رواتب ايضا؟؟ لا يجعلهم ذلك مرتزقة مثلا؟؟

ثم اليس مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل.. وهي لا تخفي ذلك.. تزج خيرة شباب الشيعة العرب بالمستنقع السوري والمثلث الغربي لمصالح ايران القومية العليا، اليس انتم من تهددون بجر الحروب لداخل العراق لتأمين الداخل الايراني باستراتيجية (حسين سلامي) قائد الحرس الثوري الايراني بان خير استراتيجية لتأمين الداخل الايراني من أي حرب،هو بنقلها لمجالها الحيوي ..والعراق تحديدا ضمن هذا المجال..بكل تكبر ايراني..

اليس انتم من تقولون ان قائدكم هو (الاجنبي الجنسية والاصل والولادة، خامنئي حاكم ايران).. وولاءكم وبيعتكم للنظام الحاكم بطهران (نظام ولاية الفقيه).. وترفعون الاعلام الايرانية بكراديس مسلحة وهي اعلام دولة اجنبية بنص بغداد وبشارع فلسطين تحديدا باستعراضاتكم العسكرية السنوية؟؟ وقاتلتم لجانب ايران ضد العراق لسنوات كما منظمة بدر بحرب الثمانينات.. وكشف منكم من قال لو في حال أي حرب بين العراق وايران ستقفون لجانب ايران ضد العراق المفترض هو وطنكم؟؟ كل ذلك لا يجعلكم مرتزقة رخاص اذلاء بكل معنى الحقارة والنذالة..

علما سلاح الحشد المنفلت.. يعكس عدم مبالاة بتخزينه بحياة الناس.. وهو يتبخر متفجرا قبل أي مواجهة بين ايران والمجتمع الدولي عسكريا.. ومخاطر هذا الحشد ايضا ان يتحول لقتال شيعي شيعي بوسط وجنوب مستقبلا بين الفصائل المسلحة تنافسا على الكعكة والمناصب والاموال..والهيمنة على رقاب الشيعة العرب واراضيهم وثرواتم.. ومخاطره ايضا هو سلاح ينكل بكل من يعارض النظام السياسي الحاكم ببغداد بفساده.. باعتراف نوري المالكي وقيادات الحشد بان دور الحشد هو حماية النظام السياسي بالعراق؟؟ أي حماية لوبيات الفساد والمفسدين..

المحور الثاني:

(عبد الكريم عطبان.. ) برلماني سني.. (يدين الجيش .. من حيث يعتقد انه يدافع عنه)

المضحك ان عضو البرلمان العراقي عن كتله اياد علاوي (عبد الكريم عطبان).. الذي خرج مدافعا عن الجيش العراقي ضد تهجمات (حسين الناصري).. نجده هو نفسه يعتبر فان (الجيش العراقي مرتزق).. حيث قال (نرفض المساس بالجيش العراقي الذي قاتل نيابة عن الامة العربية والاسلامية والوطن العربي) عجيب؟؟ يعني (الحشد وحسين الناصري يعلنون انهم يقاتلون نيابة عن ما يسمى.. الامة الاسلامية ودولة ولاية الفقيه الاسلامية الكبرى.. حرام)؟؟ ولكن (صدامكم يقاتل نيابة عن ما يسمى الامة العربية والبوابة الشرقية للوطن العربي .. حلال)؟ عود ليش؟

ونسال الناصري.. سؤال (300 مليون عربي و20 دولة عربية.. ماذا ينقصها ؟؟ لماذا يقاتل العراقيين بديل عنها؟؟ لماذا يعيش الخليجيين ببحبوحة العيش بالثمانينات .. وابناء الخايبة من ابناء العراق يزجون بالجبهات لسنوات طوال بحرب ايران؟؟ لماذا لم يجندون ليرسلون هم ايضا للقتال ؟؟).. ام تعتبرون العراقيين مرتزقة وجيشه اكبر جيش مرتزقة بالتاريخ؟

لماذا ملايين المصريين صهاينة العراق بالثمانينات.. ياتون ليحتلون الشارع العراقي وسوق العمل العراقية وينتهكون اعراض العراقيات ويحولون مئات المليارات الدولارات من العراق لمصر..التي شباب العراق احق بها.. ..طوال الثمانينات وقبلها السبعينات..في حين يعاد مئات الاف من خيرة شباب العراق جثث من جبهات الحرب مع ايران لمقابر النجف ومحمد السكران؟؟ عود ليش؟؟ حالكم حال (حسين الناصري العميل المرتزق لايران).. يزجون خيرة شباب العراق بالمستنقع السوري في وقت الايرانيين يتنعمون بفرص العمل داخل ايران والعراق، ويجنون عشرات المليارات الدولارات لصالح الاقتصاد الايراني من اموال العراق..و العراقيين يعيشون تحت خط الفقر بالملايين..

علما الجيش العراقي يعتبر من الجيوش التي هي بحق محتلة لارض الرافدين ..بتاريخهم الدموي.. من مجازر ضد الاكراد بالانفال وحلبجة بالثمانينات.. وقمع ثورات الشعب الكوردي، ومجازره ضد الشيعة العرب بوسط وجنوب وقبر مئات الاف بمقابر جماعية بقمعه انتفاضة اذار عام 1991 .. ومجازره ضد السنة العرب بين عامي 2014 و2017.. وتهديمه مدن بكاملها كالموصل.. وحروبه ضد ايران نيابة عن ما يسمى (الامة العربية والبوابة الشرقية للوطن العربي).. وزجه بحروب بفلسطين ضد اسرائيل.. في وقت الفلسطينيين غير مبالين ويهاجرون لخارج فلسطين ليتنعمون بحياتهم بدول اخرى.. وابناء الخايبة يقاتلون بالنيابة عنهم.. حتى خرج عبد الكريم قاسم رحمه الله بشعاره (الحمل الاكبر يحمله اهله).. بوجه الفلسطينيين..فالجزائريين هم من حرروا ارضهم وليس جيوش من خارج الحدود تحت مسمى (عربية او اسلامية)..

ونؤكد لحسين الناصري وللمليشيات الحشدوية.. ان ..سلاح الحشد.. مصدر ضعفنا.. وليس مصدر لقوتنا:

– فعندما تجعل سلاحك لتهديد دول الجوار من العراق نيابة عن ايران.. فهذا مصدر ضعف لنا كشيعة عرب.

– عندما تجعل معسكراتك مخازن لسلاح ايراني..لتنقل ايران فيها المعركة من داخل اراضيها لداخل العراق.. هذا مصدر ضعفنا وخيانة لانفسنا وضحك على ذقوننا.\

– عندما تجعل سلاحك.. هدفه الهيمنة على ابناء مكونك .. لصالح دولة اجنبية ايران.. فهذا سلاح الجحوش وليس سلاح الفرسان.

– عندما تنشر سلاحك عامي شامي بين الاحياء السكنية وقرب المدن وداخل الحسينيات ومعسكرات بمخازن غير امنة.. فهذا استهانة من قبلككم بدماءنا ..

صرخة بوجه ميشية الحشد:

ترفع علم ايراني.. وصور زعماء ايران خميني وخامنئي.. وتعلن ولاءك للنظام الحاكم بايران نظام ولاية الفقيه .. وبعد ذلك تقول (اني حشد عراقي وتدعي الوطنية)؟؟ شبقه لديكم اصلا من الوطنية والولاء الاخلاقي.. ماذا بقى لكم من صلة بالمكون الشيعي العربي بارض الرافدين اصلا..والله جريمة من يقوم بذلك لحد اليوم لم يخضع للمحاكم باقصى العقوبات بتهمةالخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية..

رسالة للقوميين والاسلاميين (الخونة العقائديين):

نقول لكم.. (صدام تعدى الستين.. ويرفع شعارات صفراء من امة عربية ووطن عربي.. وهادي عامري تعدى الستين.. ويرفع شعارات صفراء من امة اسلامية ووطن اسلامية ودولة ولاية الفقيه ا لايرانية.. وهناك من تعدى الستين ويرفع شعارات الدولة الاسلامية الكبرى والخلافة الاسلامية..

فنسالكم:

1. الوطن العربي.. من قال ان حدوده من خليج البصرة للمحيط الاطلسي؟؟ في وقت شمال افريقي امزيغي كما تعلم.. والسودان جنوبها زنوج وانفصلوا.. الصومال لو ذهبت لهم لن تجد اي ربط بيني كشيعي عربي وبين الصومالي.

2. تقسيم الوطن العربي.. مصطلح غير صحيح.. لان لا يوجد اصلا وطن عربي موحد بالتاريخ وجاء الانكليز ليقسموه.. ام اني مخطئ بنظركم؟

3. كل ازمات العراق وشعوب المنطقة هي تترك وطنها (العراق) وتسعى لالغاء وجوده وجعله اقليم تابع لاوطان خارجية (جمهورية عربية متحدة حينا.. مملكة هاشمية متحدة حينا اخر..دولة العراق والشام باسم البعثية والوحدة العربية جناحي البعث).. فالا ترون كوارثنا هي افكاركم القومية والدينية الشمولية..

اعلموا كل منكم بالمقياس الوطني عملاء خونة.. تسعون لالغاء وجود العراق كدولة وجعله اقليم تابع لدول اجنبية اخرى تحت العقيدة الخيانة القومية..حالكم حال الولائين والدواعش.. هؤلاء يريدون جعل العراق ولاية تابعة لولي الفقيه الايراني.. وذاك يريدونه جعل تحت ولاية الخلافة الخليفة البغدادي الاسلامي..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم